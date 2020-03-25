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الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق التوسعة السعودية الثالثة

Time منذ ساعة
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الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق التوسعة السعودية الثالثة

مكة المكرمة (صدى):
وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بإغلاق التوسعة السعودية الثالثة؛ في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الحرمين الشريفين.

وباشرت الرئاسة العامة العمل على حزمة من الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين في الآونة الأخيرة، وتوسعة تلك الإجراءات لتشمل إغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام، وتكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية بالحرمين الشريفين، وإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام، وكذلك تقليص أعداد العاملين والعاملات بالحرمين الشريفين.

يذكر أن استمرارية الأعمال في الحرمين الشريفين لازالت قائمة عن بعد، وتقوم جميع الإدارات بتسيير أعمالها وفق الآليات المحددة للعمل عن بعد مع ضمان جودة العمل، بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام.

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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
السمع والطاعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعض الزوجات الله يهديها بس الا تصدع بك😉
جنوبي
شخطوها شخط داعش
ابو محمد
سمعاً وطاعه لأمر ولي الأمر ..

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