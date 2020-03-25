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بالفيديو.. الانتهاء من تجهيز مبنى الحجر الصحي في بلجرشي

Time منذ ساعة
Views 1707
بالفيديو.. الانتهاء من تجهيز مبنى الحجر الصحي في بلجرشي

الباحة (صدى):
أعلن مدير الحجر الصحي بصحة منطقة الباحة إبراهيم الغامدي، عن الانتهاء من تجهيز مبنى الحجر الصحي بمحافظة بلجرشي.

وصرّح " الغامدي " ، بأن المبنى تم إعداده لاستقبال حالات الاشتباه ومخالطي فيروس كورونا الجديد، إذ سيستقبل المبنى أكثر من 72 نزيلًا.

وأضاف أنه تم إعدادهه وتأثيثه بالشكل اللائق والآمن، بما يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى، كما أن هناك موظفون وموظفات من التمريض وإدارة الصحة العامة ومكافحة العدوى، للإشراف على هذا المبنى لضمان تقديم خدمة آمنة للنزلاء.

وأكد أنه سيتم النزلاء سيتم خدمتهم على مدار الـ24 ساعة مدة 14 يومًا، خلال فترة حضانة المرض، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الخاصة لمكافحة هذا المرض، وبقاء الجميع في البيوت.

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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
السمع والطاعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعض الزوجات الله يهديها بس الا تصدع بك😉
جنوبي
شخطوها شخط داعش
ابو محمد
سمعاً وطاعه لأمر ولي الأمر ..

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