الخطوط القطرية الناقل الرسمي لفيروس كورونا

ماجد القزيز (صدى):

في الوقت الذي علّقت فيه معظم دول العالم طيرانها لمواجهة تفشي فيروس كورونا العالمي، تسير الخطوط القطرية في وادٍ آخر ما يجعلها تنشر هذا الفيروس.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أن عملياتها التي تسير رحلات الطيران ما زالت مستمرة للكثير من مطارات العالم، مؤكدة أنها تسير رحلاتها إلى أكثر من 70 مدينة حول العالم بواقع 150 رحلة يوميًا.

وأثار الأمر غضب واستنكار القطريين، إذ يؤكدون أنها بذلك تنشر فيروس كورونا بينهم؛ لكونها تُخالط الكثيرين حول العالم بتسييرها هذا الكم من الرحلات يوميًا.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطع فيديو يكشف خداع واستهتار نظام قطر بشعبه، إذ أوضح طائرة قطرية غادرت طهران وحطت في مطار بيروت الدولي دون أن يتبين ما إذا كانت طائرة ركاب أو شحن وطبيعة المواد التي تحملها، حتى وصلت مطار QTR8320 المقفل الساعة 9.43 الى المطار .

وتوقعت مصادر إستمرار تدفق الإمدادات الإيرانية لحزب الله في لبنان عبر الطيران القطري الذي وضع أسطوله الجوي تحت تصرف الحرس الثوري الإيراني بعد غضب اللبنانين من حركة الطيرا ن الإيراني .

كما نشرت " صدى "، مقطع فيديو وثقته مواطنة قطرية، يكشف حجم التزاحم في المطارات بقطر، وعدم إتخاذ إجراءات احترازية بها لمواجهة الفيروس الجديد.

وأوضح المقطع، تزاحم المطار بالرجال والعوائل والأطفال دون إرشادات توعوية وكذلك عدم إنهاء الإجراءات سريعًا.

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