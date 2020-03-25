نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الخطوط القطرية الناقل الرسمي لفيروس كورونا

Time منذ يوم
Views 2855
Comment 5
الخطوط القطرية الناقل الرسمي لفيروس كورونا

ماجد القزيز (صدى):
في الوقت الذي علّقت فيه معظم دول العالم طيرانها لمواجهة تفشي فيروس كورونا العالمي، تسير الخطوط القطرية في وادٍ آخر ما يجعلها تنشر هذا الفيروس.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أن عملياتها التي تسير رحلات الطيران ما زالت مستمرة للكثير من مطارات العالم، مؤكدة أنها تسير رحلاتها إلى أكثر من 70 مدينة حول العالم بواقع 150 رحلة يوميًا.

وأثار الأمر غضب واستنكار القطريين، إذ يؤكدون أنها بذلك تنشر فيروس كورونا بينهم؛ لكونها تُخالط الكثيرين حول العالم بتسييرها هذا الكم من الرحلات يوميًا.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطع فيديو يكشف خداع واستهتار نظام قطر بشعبه، إذ أوضح طائرة قطرية غادرت طهران وحطت في مطار بيروت الدولي دون أن يتبين ما إذا كانت طائرة ركاب أو شحن وطبيعة المواد التي تحملها، حتى وصلت مطار QTR8320 المقفل الساعة 9.43 الى المطار .

وتوقعت مصادر إستمرار تدفق الإمدادات الإيرانية لحزب الله في لبنان عبر الطيران القطري الذي وضع أسطوله الجوي تحت تصرف الحرس الثوري الإيراني بعد غضب اللبنانين من حركة الطيرا ن الإيراني .

كما نشرت " صدى "، مقطع فيديو وثقته مواطنة قطرية، يكشف حجم التزاحم في المطارات بقطر، وعدم إتخاذ إجراءات احترازية بها لمواجهة الفيروس الجديد.

وأوضح المقطع، تزاحم المطار بالرجال والعوائل والأطفال دون إرشادات توعوية وكذلك عدم إنهاء الإجراءات سريعًا.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. طيران قطر تحت تصرف الحرس الثوري بعد غضب اللبنانيين من حركة الطيران الإيراني

ضربة قاضية للعمالة الأجنبية بالخطوط القطرية

شاهد.. نظام الحمدين ينشر الفيروس في مطارات قطر

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
ههههههههههههههههههه .. .. ايوالله تزقنبي وتسممي بعد ... .. باين عليها عنفوقيه ..
ابو محمد
اسمها يجيب التشاؤم .. .. ليش ماتسميها على اسم احد البقر .. مالقيت الا كورونا ..
قلم صريح
ومالعن من كل ذولي الا الجاهلين امثالك
سراي
ماراح تنفع لو تكرارها مليون مره من متى الكلام ينفع ههههههه
ابو محمد
الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..

أخر الأخبار

كويتية توثق كيف اصبحت شوارع لندن
كويتية توثق كيف اصبحت شوارع لندن
Time منذ 32 ثانية Views 105
حسم الجدل حول رحيل محترف النصر إلى البرازيل  
حسم الجدل حول رحيل محترف النصر إلى البرازيل  
Time منذ 45 ثانية Views 1027
رسالة من مدرب يوناني إلى لوشيسكو الهلال
رسالة من مدرب يوناني إلى لوشيسكو الهلال
Time منذ 6 دقائق Views 1177
شاهد.. كويتية في الحجر الصحي تعترض على الطعام المقدم لها 
شاهد.. كويتية في الحجر الصحي تعترض على الطعام المقدم لها 
Time منذ 9 دقائق Views 1368
قرار منع التجول ينعش سوق التطبيقات الإلكترونية في تبوك
قرار منع التجول ينعش سوق التطبيقات الإلكترونية في تبوك
Time منذ 14 دقيقة Views 1255
أتربة مثارة تجتاح المنطقة الشرقية
أتربة مثارة تجتاح المنطقة الشرقية
Time منذ 17 دقيقة Views 1237
تيسلا تزيل القيادة الذاتية من بعض سياراتها القديمة
تيسلا تزيل القيادة الذاتية من بعض سياراتها القديمة
Time منذ 17 دقيقة Views 1113
رياح وسحب رعدية غدًا
رياح وسحب رعدية غدًا
Time منذ 19 دقيقة Views 1339
المايكروبليدنغ يجمل حاجبيك ولكن احذري أضراره
المايكروبليدنغ يجمل حاجبيك ولكن احذري أضراره
Time منذ 19 دقيقة Views 1040
أعضاء ذكرية للعجول مع صينيين ولا علاقة لها بالثعابين
أعضاء ذكرية للعجول مع صينيين ولا علاقة لها بالثعابين
Time منذ 27 دقيقة Views 604