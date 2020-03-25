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بالفيديو.. هيئة الاتصالات: سنقدم كافة الخدمات للمواطنين بالمنازل

Time منذ ساعتين
Views 1539
بالفيديو.. هيئة الاتصالات: سنقدم كافة الخدمات للمواطنين بالمنازل

الرياض (صدى):
تعمل جميع المؤسسات بالمملكة على تسهيل الأمر للمواطنين، أثناء منع التجوال، ومن بين هذه المؤسسات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث كشف مدير عام التخطيط الاستراتيجي المهندس نايف ششه بأن الهيئة أتاحت منصات إلكترونية تعمل على مدار الساعة خلال فترة منع التجول لتوصيل الطلبات للمنازل.

وقال ششه أنه، خلال الفترة القادمة سيتم التعامل مع جميع الجهات لحكومية للتكامل وتسهيل حياة المواطنين لتقديم كافة الخدمات في منازلهم عبر التطبيقات المعتمدة لدى الهيئة خلال فترة منع التجوال.

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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
السمع والطاعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعض الزوجات الله يهديها بس الا تصدع بك😉
جنوبي
شخطوها شخط داعش
ابو محمد
سمعاً وطاعه لأمر ولي الأمر ..

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