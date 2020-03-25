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الأعداد السابقة للصحيفة

العثور على أعمال سحرية مرتبطة بخاطفة الدمام

Time منذ 23 دقيقة
Views 1609
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العثور على أعمال سحرية مرتبطة بخاطفة الدمام

الدمام (صدى):
خضعت المتهمة مريم، خاطفة الأطفال في الدمام، إلى جلسة لقراءة القرآن الكريم عليها في السجن، وذلك قبل نحو أسبوعين.

من جانبه، أوضحت الكاتبة سحر أبو شاهين، أنه تمت مداهمة العديد من الشقق التي كانت تحت إدارة مريم والتحفظ على الفتيات فيها، مضيفة :" أن من بين الشقق شقة يوجد بها أطفال صغار معهم نساء لرعايتهم، لا يعلم إذا كان بينهم مخطوفين أو جميعهم غير شرعيين ناتجين عن الأنشطة التي كانت تدار في الشقق".

وأضافت: "الكثير من الأعمال السحرية التي تم العثور عليها توجد بها صور أشخاص بعضها عليه أقفال، إحدى الصور لفتاة محجبه جميلة الوجه يبدو منها أن مريم قامت بعمل سحري للإضرار بها، والعديد من الأعمال السحرية التي تستهدف أذى الناس".

كما طالبت، الجهات المعنية بالاستعانة بشيخ متخصص من وحدة مكافحة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفك الأعمال السحرية.

وتابعت: " من بين الأنشطة التي كانت تمارسها مريم إجهاض وتوليد من يحملن بطريقة غير شرعية وتوفير زبائن لشراء الأطفال.. طبعا معها من يساعدها ليست لوحدها في ذلك".

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
بشروا ولا تنفروا بإذن الله بتعدي وقريب
الراقي=-=
مشاهير مواقع التواصل جهلة وأغبياء وتافهين ولكن للأسف الشديد اللوم يقع على المتابعين التافهين الذين أوصلوهم إلى الشهرة. فكل من عمل عجين الفلاحة وجد من يتابع تفاهاته
ahmed Hamza
ما موقف التابعين من تجديد الاقامه
أمين دفع الله
إقامتي انتهت بتاريخ ١٣ رجب هل قرار شاملها
البرفسور حنس
يوجد الف ساحره ومجرمه على شاكلتها..ياليت يتم البحث عنهن وتطهير المجتمع من شرهن

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