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الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ 51 دقيقة
Views 1359
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.99 نقطة ليقفل عند مستوى 6208.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العالمية، وأليانز إس إف، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساكو، ومجموعة فتيحي، ونماء للكيماويات، وأبو معطي، ووقت اللياقة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 7.15%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 514.95 نقطة ليقفل عند مستوى 5288.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1265 صفقة.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
بشروا ولا تنفروا بإذن الله بتعدي وقريب
الراقي=-=
مشاهير مواقع التواصل جهلة وأغبياء وتافهين ولكن للأسف الشديد اللوم يقع على المتابعين التافهين الذين أوصلوهم إلى الشهرة. فكل من عمل عجين الفلاحة وجد من يتابع تفاهاته
ahmed Hamza
ما موقف التابعين من تجديد الاقامه
أمين دفع الله
إقامتي انتهت بتاريخ ١٣ رجب هل قرار شاملها
البرفسور حنس
يوجد الف ساحره ومجرمه على شاكلتها..ياليت يتم البحث عنهن وتطهير المجتمع من شرهن

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