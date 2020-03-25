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الأعداد السابقة للصحيفة

8 نصائح للحصول على شبكة «واي فاي» قوية

Time منذ ساعة
Views 2079
8 نصائح للحصول على شبكة «واي فاي» قوية

وكالات (صدى):
أجبرت الإجراءات الاحترازية العديد على العمل من المنزل عن طريق شبكة الإنترنت، بعد انتشار الفيروس الوبائي، فأصبحت هناك مشكلة تواجه البعض من ضعف الشبكة، لذا قدمت هيئة الإعلام البريطانية "أوفكوم" لمن يرغب في تسريع شبكات الوايف اي الخاصة بهم.

وقالت الهيئة أنه ينبغي تجنب استخدام الميكرويف في نصف الوقت الذي يقومون فيه باستخدام "الواي فاي" وإجراء مكالمات فيديو أو مشاهدة مقاطع عالية الدقة، فضلا عن الهواتف اللاسلكية وشاشات الأطفال ومصابيح الهالوجين، ومكبرات الصوت الستريو والكمبيوتر، وأجهزة التيلفون الذكية تؤثر على جودة الإشارة للشبكة خاصة إذا كانت قريبة من "الراوتر".

وتابعت الهيئة البريطانية أن مكالمات الهاتف الثابت أو الإنترنت، يمكن أن توفر اتصالاً أكثر موثوقية من مكالمات الهاتف المحمول خلال اليوم؛، بسبب زيادة حركة المرور على الشبكات اللاسلكية.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
بشروا ولا تنفروا بإذن الله بتعدي وقريب
الراقي=-=
مشاهير مواقع التواصل جهلة وأغبياء وتافهين ولكن للأسف الشديد اللوم يقع على المتابعين التافهين الذين أوصلوهم إلى الشهرة. فكل من عمل عجين الفلاحة وجد من يتابع تفاهاته
ahmed Hamza
ما موقف التابعين من تجديد الاقامه
أمين دفع الله
إقامتي انتهت بتاريخ ١٣ رجب هل قرار شاملها
البرفسور حنس
يوجد الف ساحره ومجرمه على شاكلتها..ياليت يتم البحث عنهن وتطهير المجتمع من شرهن

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