8 نصائح للحصول على شبكة «واي فاي» قوية

وكالات (صدى):

أجبرت الإجراءات الاحترازية العديد على العمل من المنزل عن طريق شبكة الإنترنت، بعد انتشار الفيروس الوبائي، فأصبحت هناك مشكلة تواجه البعض من ضعف الشبكة، لذا قدمت هيئة الإعلام البريطانية "أوفكوم" لمن يرغب في تسريع شبكات الوايف اي الخاصة بهم.

وقالت الهيئة أنه ينبغي تجنب استخدام الميكرويف في نصف الوقت الذي يقومون فيه باستخدام "الواي فاي" وإجراء مكالمات فيديو أو مشاهدة مقاطع عالية الدقة، فضلا عن الهواتف اللاسلكية وشاشات الأطفال ومصابيح الهالوجين، ومكبرات الصوت الستريو والكمبيوتر، وأجهزة التيلفون الذكية تؤثر على جودة الإشارة للشبكة خاصة إذا كانت قريبة من "الراوتر".

وتابعت الهيئة البريطانية أن مكالمات الهاتف الثابت أو الإنترنت، يمكن أن توفر اتصالاً أكثر موثوقية من مكالمات الهاتف المحمول خلال اليوم؛، بسبب زيادة حركة المرور على الشبكات اللاسلكية.