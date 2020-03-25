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قمة الـ20 "تعصب" تركيا

Time منذ 22 دقيقة
Views 1690
قمة الـ20 "تعصب" تركيا

ماجد القزيز (صدى):
يبدو أن استضافة المملكة لقمة استثنائية افتراضية لمجموعة العشرين يوم الخميس المقبل، جنّ جنون النظام التركي، فبدأ في إثارة البلبلة والتشويه لسمعة المملكة من جديد.

وكعادة النظام التركي وقبل أي حدث دولي للمملكة، يثير أي قضية لتشويه سمعتها لكنه يفشل دائمًا، وتنجح المملكة في فرض دورها بقوة في المنطقة.

واستغل النظام التركي قضية الصحفي الراحل جمال خاشقجي هذه المرة أيضًا، إذ أنه استغلها مرارًا قبل ذلك، فقالت وكالة الأناضول التركية إن "لائحة الاتهام للنيابة العامة في إسطنبول حول جريمة مقتل خاشقجي تطالب بفرض حكم السجن المؤبد المشدد بحق 18 متهماَ".

من جانبه، علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود على الأمر، قائلًا: " بالأمس منظمة الشعارات الكاذبة تخرج علينا بتغريدة واليوم هذه الوكالة المأجورة تخرج علينا بخبر من أجل الإثارة التي لا قيمة لها ولا وزن".

وأضاف: " من يتابع هذا النظام وآلية تعامله يدرك جيداً أنه دائما قبل أي اجتماع أو محفل دولي يرجع يتحدث عن مقتل خاشقجي فقط بهدف الإبتزاز أو التشويه ويفشل دائمًا".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت قبل أشهر عن توجيه الاتهام في قضية مقتل خاشقجي إلى (11) شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11 من المدعى عليهم تقضي بقتل (5) من المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، وسجن (3) من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة، تبلغ في مجملها (24) عاماً".

كما أعلنت أن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص، وأنه جرى حفظ الدعوى بحق (10) أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة».

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
يمشي فاغر كيف مايلتقط الفيروس يلتقط حتى الخرز الي بالأرض لولم يكن فاغر ما كان دينا تدخل عشيقها في حضورة وتستغل فغرتة
زاير
سلامتك و سلامة أمك العزيزة تخرج من الحجر بالعافية .
البرفسور حنس
آخر الاخبار عن الفيروس... ان 85% من معدلات انتشاره خلال اليومين الأخيرين حدثت بأوربا وأمريكا... بمعنى أن هذا الفيروس هزم واجتاح أكثر بلدان تطور بالطب ....؟ السوؤال هل احد منكم يستطيع ان يخطأني بشكل علمي وطبي فيما ذكرت..،؟
محمد
مشهور و مشهورة . ويش الشهرة الذي اكتسبوها بالسماجه ولا قصص خرافية ويدعون انها حقيقة . من بعد ابوجفين اصدر له كتاب وهو لا زال بالثانوية ومحتوي الكتاب خرفات وقصص غير صحيحة وفيحان السامح غسلت يدي .
زاير
ولي العهد يموت قبل أمه الحيزبونه .

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