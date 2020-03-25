قمة الـ20 "تعصب" تركيا

ماجد القزيز (صدى):

يبدو أن استضافة المملكة لقمة استثنائية افتراضية لمجموعة العشرين يوم الخميس المقبل، جنّ جنون النظام التركي، فبدأ في إثارة البلبلة والتشويه لسمعة المملكة من جديد.

وكعادة النظام التركي وقبل أي حدث دولي للمملكة، يثير أي قضية لتشويه سمعتها لكنه يفشل دائمًا، وتنجح المملكة في فرض دورها بقوة في المنطقة.

واستغل النظام التركي قضية الصحفي الراحل جمال خاشقجي هذه المرة أيضًا، إذ أنه استغلها مرارًا قبل ذلك، فقالت وكالة الأناضول التركية إن "لائحة الاتهام للنيابة العامة في إسطنبول حول جريمة مقتل خاشقجي تطالب بفرض حكم السجن المؤبد المشدد بحق 18 متهماَ".

من جانبه، علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود على الأمر، قائلًا: " بالأمس منظمة الشعارات الكاذبة تخرج علينا بتغريدة واليوم هذه الوكالة المأجورة تخرج علينا بخبر من أجل الإثارة التي لا قيمة لها ولا وزن".

وأضاف: " من يتابع هذا النظام وآلية تعامله يدرك جيداً أنه دائما قبل أي اجتماع أو محفل دولي يرجع يتحدث عن مقتل خاشقجي فقط بهدف الإبتزاز أو التشويه ويفشل دائمًا".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت قبل أشهر عن توجيه الاتهام في قضية مقتل خاشقجي إلى (11) شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11 من المدعى عليهم تقضي بقتل (5) من المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، وسجن (3) من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة، تبلغ في مجملها (24) عاماً".

كما أعلنت أن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص، وأنه جرى حفظ الدعوى بحق (10) أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة».

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