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خطوات الإطلاع على تفاصيل المعاش التقاعدي والاستقطاعات من "التقاعد"

Time منذ ساعة
Views 1719
خطوات الإطلاع على تفاصيل المعاش التقاعدي والاستقطاعات من "التقاعد"

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن إمكانية الإطلاع على تفاصيل المعاش التقاعدي والاستقطاعات إلكترونيًا.

وأوضحت الؤسسة، أنه يمكن الاطلاع على البيانات المالية الخاصة بالمعاش التقاعدي وتفاصيل الاستقطاعات، من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية.

وتعرض خدمة البيانات المالية التفاصيل الخاصة بالحساب التقاعدي، وتوفر الحصول على كشف حساب مفصل بعمليات التحويل السريع ورقم الحساب ومبلغ التحويل وتاريخ تحويل المبالغ المالية للحساب البنكي.

كما تعرض الخدمة، الاسم، ورقم الهوية، ورقم الحساب البنكي، ومقدار آخر راتب، ومقدار المعاش التقاعدي، وتاريخ الإيداع، ومعلومات بتفاصيل الاستقطاعات وسببها.

يشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على موقع المؤسسة، ثم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول"، واختيار تسجيل الدخول للأفراد، ثم اختيار "بيانات مالية".

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
يمشي فاغر كيف مايلتقط الفيروس يلتقط حتى الخرز الي بالأرض لولم يكن فاغر ما كان دينا تدخل عشيقها في حضورة وتستغل فغرتة
زاير
سلامتك و سلامة أمك العزيزة تخرج من الحجر بالعافية .
البرفسور حنس
آخر الاخبار عن الفيروس... ان 85% من معدلات انتشاره خلال اليومين الأخيرين حدثت بأوربا وأمريكا... بمعنى أن هذا الفيروس هزم واجتاح أكثر بلدان تطور بالطب ....؟ السوؤال هل احد منكم يستطيع ان يخطأني بشكل علمي وطبي فيما ذكرت..،؟
محمد
مشهور و مشهورة . ويش الشهرة الذي اكتسبوها بالسماجه ولا قصص خرافية ويدعون انها حقيقة . من بعد ابوجفين اصدر له كتاب وهو لا زال بالثانوية ومحتوي الكتاب خرفات وقصص غير صحيحة وفيحان السامح غسلت يدي .
زاير
ولي العهد يموت قبل أمه الحيزبونه .

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