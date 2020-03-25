خطوات الإطلاع على تفاصيل المعاش التقاعدي والاستقطاعات من "التقاعد"

الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن إمكانية الإطلاع على تفاصيل المعاش التقاعدي والاستقطاعات إلكترونيًا.

وأوضحت الؤسسة، أنه يمكن الاطلاع على البيانات المالية الخاصة بالمعاش التقاعدي وتفاصيل الاستقطاعات، من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية.

وتعرض خدمة البيانات المالية التفاصيل الخاصة بالحساب التقاعدي، وتوفر الحصول على كشف حساب مفصل بعمليات التحويل السريع ورقم الحساب ومبلغ التحويل وتاريخ تحويل المبالغ المالية للحساب البنكي.

كما تعرض الخدمة، الاسم، ورقم الهوية، ورقم الحساب البنكي، ومقدار آخر راتب، ومقدار المعاش التقاعدي، وتاريخ الإيداع، ومعلومات بتفاصيل الاستقطاعات وسببها.

يشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على موقع المؤسسة، ثم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول"، واختيار تسجيل الدخول للأفراد، ثم اختيار "بيانات مالية".