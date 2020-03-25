التعديلات المتوقعة على نظام اتحاد كرة القدم

ماجد محمد (صدى):

يسعى مسؤولو اتحاد كرة القدم، خلال الفترة الحالية لإجراء تعديلات على النظام الأساسي؛ حيث استعانوا بقانونيين من أجل العمل على تغيير شروط الترشح لرئيس مجلس الإدارة الذي تم إجراء تعديلات عديدة عليه خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك لإدخال رؤساء سابقين ليكونوا صالحين مع الشروط، حيث من المنتظر إجراء العديد من التعديلات؛ فيما من المحتمل أن شرط الخبرة الرياضية لن يبقى على سنتين، كما نص عليه النظام في السنوات الأخيرة.

وسيتم رفعه ليكون الرئيس الجديد ملمًا وبشكل جيد بكرة القدم وطريقة العمل فيها؛ بينما من المتوقع أن يتم تعديل مدة خبرة رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى ما لا يقل عن خمسة أعوام يكون مارس خلالها أعمالًا قيادية ورياضية محليًا ودوليًا ليكون جاهزًا ولائقًا لهذا المنصب؛ مع أن يكون المرشح متقنًا للغة الإنجليزية ويحمل مؤهلًا جامعيًا، وعمر عضو مجلس الإدارة بين 30 و65 عامًا.