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الأعداد السابقة للصحيفة

التعديلات المتوقعة على نظام اتحاد كرة القدم

Time منذ 46 دقيقة
Views 1757
التعديلات المتوقعة على نظام اتحاد كرة القدم

ماجد محمد (صدى):
يسعى مسؤولو اتحاد كرة القدم، خلال الفترة الحالية لإجراء تعديلات على النظام الأساسي؛ حيث استعانوا بقانونيين من أجل العمل على تغيير شروط الترشح لرئيس مجلس الإدارة الذي تم إجراء تعديلات عديدة عليه خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك لإدخال رؤساء سابقين ليكونوا صالحين مع الشروط، حيث من المنتظر إجراء العديد من التعديلات؛ فيما من المحتمل أن شرط الخبرة الرياضية لن يبقى على سنتين، كما نص عليه النظام في السنوات الأخيرة.

وسيتم رفعه ليكون الرئيس الجديد ملمًا وبشكل جيد بكرة القدم وطريقة العمل فيها؛ بينما من المتوقع أن يتم تعديل مدة خبرة رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى ما لا يقل عن خمسة أعوام يكون مارس خلالها أعمالًا قيادية ورياضية محليًا ودوليًا ليكون جاهزًا ولائقًا لهذا المنصب؛ مع أن يكون المرشح متقنًا للغة الإنجليزية ويحمل مؤهلًا جامعيًا، وعمر عضو مجلس الإدارة بين 30 و65 عامًا.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
يمشي فاغر كيف مايلتقط الفيروس يلتقط حتى الخرز الي بالأرض لولم يكن فاغر ما كان دينا تدخل عشيقها في حضورة وتستغل فغرتة
زاير
سلامتك و سلامة أمك العزيزة تخرج من الحجر بالعافية .
البرفسور حنس
آخر الاخبار عن الفيروس... ان 85% من معدلات انتشاره خلال اليومين الأخيرين حدثت بأوربا وأمريكا... بمعنى أن هذا الفيروس هزم واجتاح أكثر بلدان تطور بالطب ....؟ السوؤال هل احد منكم يستطيع ان يخطأني بشكل علمي وطبي فيما ذكرت..،؟
محمد
مشهور و مشهورة . ويش الشهرة الذي اكتسبوها بالسماجه ولا قصص خرافية ويدعون انها حقيقة . من بعد ابوجفين اصدر له كتاب وهو لا زال بالثانوية ومحتوي الكتاب خرفات وقصص غير صحيحة وفيحان السامح غسلت يدي .
زاير
ولي العهد يموت قبل أمه الحيزبونه .

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