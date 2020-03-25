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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مطالب بمنع المشاهير من تسويق "منع التجوال" ومحاسبة المخالفين

Time منذ 56 دقيقة
Views 1796
بالفيديو.. مطالب بمنع المشاهير من تسويق "منع التجوال" ومحاسبة المخالفين

الرياض (صدى):
أثارت مشاركة بعض مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي لتصوير أوقات حظر التجوال في المملكة الرفض التام نظراً لمخالفتهم للأنظمة ، وتقديمهم لمواد اعلامية غير مهنية .

وشن الكاتب "فواز عزيز" هجوم حاد على هؤلاء المشاهير ، مؤكداً انهم لسيوا من بين الفئات المستثناه من الحظر كالأطباء والعاملين بالمجال الطبي والإعلامين ، وأنهم لا يقصدون سوى الدعاية لأنفسهم ، فضلاً عن الإضرار بالنظام العام في هذا التوقيت الحرج .

وطالب " عزيز " بضرورة منع إدارات المرور أو الشرطة من التعامل مع هؤلاء المشاهير كونهم يشكلون خطر صحي لإختراق قواعد الحظر فضلاً عن تشجيع غيرهم للقيام بنفس الأمر ، مؤكداً أن مؤسسات الدولة لديها إدارات احترافية لتوثيق أعمال المرور والشرطة وغيرها مما يُفضل نقله لزيادة وعي الجماهير ، وفقاً لـ"الإخبارية " .

وكانت طرق المملكة قد شهدت تواجد بعض مشاهير سناب شات وانستجرام وغيرهما بجانب رجال المرور أثناء توثيق المخالفات مع بدء الحظر ، وكأنهم خارج القرار .

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
يمشي فاغر كيف مايلتقط الفيروس يلتقط حتى الخرز الي بالأرض لولم يكن فاغر ما كان دينا تدخل عشيقها في حضورة وتستغل فغرتة
زاير
سلامتك و سلامة أمك العزيزة تخرج من الحجر بالعافية .
البرفسور حنس
آخر الاخبار عن الفيروس... ان 85% من معدلات انتشاره خلال اليومين الأخيرين حدثت بأوربا وأمريكا... بمعنى أن هذا الفيروس هزم واجتاح أكثر بلدان تطور بالطب ....؟ السوؤال هل احد منكم يستطيع ان يخطأني بشكل علمي وطبي فيما ذكرت..،؟
محمد
مشهور و مشهورة . ويش الشهرة الذي اكتسبوها بالسماجه ولا قصص خرافية ويدعون انها حقيقة . من بعد ابوجفين اصدر له كتاب وهو لا زال بالثانوية ومحتوي الكتاب خرفات وقصص غير صحيحة وفيحان السامح غسلت يدي .
زاير
ولي العهد يموت قبل أمه الحيزبونه .

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