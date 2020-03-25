وزارة العدل تصدر 682 شهادة تدريب لمحامين ومحاميات من منازلهم

الرياض (صدى):

أصدرت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة للمحامين 682 شهادة لتدريب المحامين والمحاميات عن بعد من منازلهم منذ بدء إيقاف الحضور للعمل الحكومي، في إطار جهود المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حفاظاً على السلامة العامة للجميع.

كما أصدرت الوزارة 286 ترخيصاً جديداً للمحامين والمحاميات، وجددت لـ 158 محاميًا ومحامية عن بعد، دون الحاجة لزيارة مقرات وزارة العدل، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمات العدلية عن بعد لسلامة منسوبي الوزارة والمراجعين.

وأشارت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل إلى أن التدريب على أعمال المحاماة يعد أحد مجالات اكتساب الخبرة المنصوص عليها نظامًا؛ لتوفر مسوغات القيد بجدول المحامين الممارسين.

وأوضحت إدارة المحاماة بأنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محامٍ أمضى 5 سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغاً للعمل بمكتب المحاماة طيلة فترة التدريب.

ودعت الوزارة الجميع لتسجيل المتدربين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابة ناجز أكثر من 120 خدمة إلكترونية لخدمة المستفيدين عن بعد دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية في قطاعات الإنهاءات، والقضاء التجاري، والقضاء، والوكالات والعقارات، والتنفيذ، والتوثيق، والمحاماة.