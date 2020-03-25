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الأعداد السابقة للصحيفة

انتحار ممرضة خوفًا على حياة الآخرين

Time منذ 16 دقيقة
Views 489
انتحار ممرضة خوفًا على حياة الآخرين

روما (صدى):
أقدمت ممرضة إيطالية على الانتحار؛ خوفًا على حياة الآخرين بعدما ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت دانييلا تريزي صاحبة الـ 34 سنة، تعمل في الخط الأمامي للأزمة في لومباردى، وهى المنطقة الأكثر تضررا فى إيطاليا.

من جانبه، أوضح الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا، أن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس.

وذكر المدير العام لمستشفى سان جيراردو، ماريو ألباروني، أن الممرضة كانت مريضة في المنزل منذ 10 مارس، وأنها لم تكن تحت المراقبة، فيما بدأت السلطات القضائية التحقيق في وفاتها.

وارتفع عدد الوفيات في إيطاليا أمس، إذ تم تسجيل 743 حالة وفاة جديدة في يوم واحد، كما ارتفع عدد الإصابات الإجمالية بنسبة 8 % وهو أدنى مستوى منذ أن سجلت إيطاليا أول حالة وفاة في 21 فبراير.

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أحدث التعليقات

فيصل
هل ينطبق علي الذي اقامته منتهي ٦ اشهر
مواطن سعودي
قطع الله هذا الوجه الودر يا ابو دوافير لابارك الله فيك بغيت لك شهره وتاريخ وفي الاخير طلعت منشفه
**""'سهم'""**
هذا اوسخ من ذنب الكلب ... فكم صحفي واعلامي ومواطن قتل تحت ادارتة وكم دبلوماسي وسائح تم تصفيتهم في تركيا بدون سبب وكم وكم وكم .قبح الله وجهة النتن
أهل أول
ياجماعه نحن مسلمين لك الحرية بالتعليق نساء ورجال بس محادثات بين الجنسين ومجاهرة بالمعاصي والله ما يجوز مع احترامي للجميع
البرفسور حنس
اتمنى من وزارة الصحه تطبيق قاعدة لا تلمس...ولدي تفاصيلها... بدل تمديد فترات الحضر... ما عدا الفتره من ٩والى ٦ صباحا فهي مجديه ..فالحضر دواء ان زدته اصبح داء

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