انتحار ممرضة خوفًا على حياة الآخرين

روما (صدى):

أقدمت ممرضة إيطالية على الانتحار؛ خوفًا على حياة الآخرين بعدما ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت دانييلا تريزي صاحبة الـ 34 سنة، تعمل في الخط الأمامي للأزمة في لومباردى، وهى المنطقة الأكثر تضررا فى إيطاليا.

من جانبه، أوضح الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا، أن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس.

وذكر المدير العام لمستشفى سان جيراردو، ماريو ألباروني، أن الممرضة كانت مريضة في المنزل منذ 10 مارس، وأنها لم تكن تحت المراقبة، فيما بدأت السلطات القضائية التحقيق في وفاتها.

وارتفع عدد الوفيات في إيطاليا أمس، إذ تم تسجيل 743 حالة وفاة جديدة في يوم واحد، كما ارتفع عدد الإصابات الإجمالية بنسبة 8 % وهو أدنى مستوى منذ أن سجلت إيطاليا أول حالة وفاة في 21 فبراير.