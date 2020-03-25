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سلمان العتيبي يصب غضبه على مشاهير التواصل و"الرقيبة" يستفزه بذكرى"سيلفر"

Time منذ 18 دقيقة
Views 1696
سلمان العتيبي يصب غضبه على مشاهير التواصل و"الرقيبة" يستفزه بذكرى"سيلفر"

الرياض (صدى):
أبدى الإعلامي سلمان العتيبي استيائه من قيام بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتقمص شخصية الإعلامي ورصد تطبيق قرار منع التجول.

وكتب العتيبي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي:"المشهور ليس إعلامي، بأي حق يكسرون حظر التجول لتغطية البدء فيه؟لم يعد لنا كإعلاميون وجود؟ سُحب البساط في أعمالنا منا ببساطة عملنا الذي تعلمنا وتخرجنا من مؤسساته و نعمل في وزارته الرسمية، لم يعد متاح لنا!، والقطاعات تلجى لغير المصرح لهم لتغطيته، المشهور المهرج ليس إعلامي يا بشر.

من جهته، علق مشهور مواقع التواصل الاجتماعي منصور الرقيبة على ما كتبه العتيبي بتعليق استفزازي حيث كتب:"اخوي الغالي سلمان لو استمريت بشخصية (سيلفر) التي كنت تجيدها لكان ادعى للنجاح من الاعلام التقليدي، مجرت اقتراح وأتمنى لك تغريدات موفقة بعيدا عن النقد حول التهريج في تغطيات المشاهير الله يهديهم".

ورد الإعلامي على تعليق الرقيبه بأنه لا يخجل من كون أنه اشتهر بأداء صوت الشخصية الكارتونية سيلفر، مضيفا أنه وصل إلى ما وصل عليه الآن بفضل جهده في العمل، وليس بالتهريج الذى يفعله مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

فيصل
هل ينطبق علي الذي اقامته منتهي ٦ اشهر
مواطن سعودي
قطع الله هذا الوجه الودر يا ابو دوافير لابارك الله فيك بغيت لك شهره وتاريخ وفي الاخير طلعت منشفه
**""'سهم'""**
هذا اوسخ من ذنب الكلب ... فكم صحفي واعلامي ومواطن قتل تحت ادارتة وكم دبلوماسي وسائح تم تصفيتهم في تركيا بدون سبب وكم وكم وكم .قبح الله وجهة النتن
أهل أول
ياجماعه نحن مسلمين لك الحرية بالتعليق نساء ورجال بس محادثات بين الجنسين ومجاهرة بالمعاصي والله ما يجوز مع احترامي للجميع
البرفسور حنس
اتمنى من وزارة الصحه تطبيق قاعدة لا تلمس...ولدي تفاصيلها... بدل تمديد فترات الحضر... ما عدا الفتره من ٩والى ٦ صباحا فهي مجديه ..فالحضر دواء ان زدته اصبح داء

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