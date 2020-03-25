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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. قصر الأميرة هيا أول العمران بالرياض يتحول إلى مدرسة ابتدائية

Time منذ 32 دقيقة
Views 1622
بالفيديو.. قصر الأميرة هيا أول العمران بالرياض يتحول إلى مدرسة ابتدائية

الرياض (صدى):
يُعد قصر الأميرة هياء بنت عبدالرحمن بن فيصل، من أول العمران في منطقة الرياض، كما أنه أحد المآثر المعمارية الذي مثّل مع غيره قفزة نوعية في بناء المنزل في المملكة.

وقال الباحث محمد الحوطي، إن القصر سكنته الأميرة هياء وزوجها الأمير سعود بن عبدالله بن تركي بن سعود "رحمهم الله جميعًا"، إذ تم بناءه عام 1373هجريًا و1953 ميلاديًا.

وأضاف "الحوطي" ، في فيديو نشرته "دارة الملك عبدالعزيز"، أن القصر تحوّل فيما بعد إلى مدرسة ابتدائية، مشيرًا إلى أن الموقع كان مليء بالنخيل الذي يُحيط بالقصر.

يشار إلى أن الأميرة هيا بنت عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، هي ابنة عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود " رحمه الله "، أصغر أنجال الإمام فيصل بن تركي، وآخر حكام الدولة السعودية الثانية، ووالدتُه هيَ سارة بنت مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود.

وأما الأمير سعود بن عبد الله سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، فهو إمام الدولة السعودية الثانية (نجد)، ولد في الرياض سنة 1249هـ، وكان يلقب بـ (أبو هلا) وذلك لكرمه الشديد للضيوف والناس، والدته هي الأميرة دشيشة بنت ضيدان بن منديل العمري الخالدي.

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أحدث التعليقات

فيصل
هل ينطبق علي الذي اقامته منتهي ٦ اشهر
مواطن سعودي
قطع الله هذا الوجه الودر يا ابو دوافير لابارك الله فيك بغيت لك شهره وتاريخ وفي الاخير طلعت منشفه
**""'سهم'""**
هذا اوسخ من ذنب الكلب ... فكم صحفي واعلامي ومواطن قتل تحت ادارتة وكم دبلوماسي وسائح تم تصفيتهم في تركيا بدون سبب وكم وكم وكم .قبح الله وجهة النتن
أهل أول
ياجماعه نحن مسلمين لك الحرية بالتعليق نساء ورجال بس محادثات بين الجنسين ومجاهرة بالمعاصي والله ما يجوز مع احترامي للجميع
البرفسور حنس
اتمنى من وزارة الصحه تطبيق قاعدة لا تلمس...ولدي تفاصيلها... بدل تمديد فترات الحضر... ما عدا الفتره من ٩والى ٦ صباحا فهي مجديه ..فالحضر دواء ان زدته اصبح داء

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