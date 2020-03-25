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الأعداد السابقة للصحيفة

العالم يحارب "كورونا" وأردوغان يعلق فشله بمهاجمة المملكة قبل قمة العشرين

Time منذ 56 دقيقة
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العالم يحارب "كورونا" وأردوغان يعلق فشله بمهاجمة المملكة قبل قمة العشرين

ماجد القزيز (صدى):
يحاول النظام التركي بقيادة أردوغان صرف الأنظار عن فشله في إدارة الأزمات الاقتصادية التي تمر تركيا، وعجزه أيضا عن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بإثارة قضايا عالقة وتوجيه الإعلام إلى تسليط الضوء عليها في الوقت الذي يحارب العالم كله من أجل إنقاذ الشعوب من الوباء.

النظام التركي يعود من جديد ليهاجم المملكة بإثارة قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي تحاكم المملكة المتورطين فيها بكل حزم لتحقيق العدالة، لتشويق وخلق نوع من الإثارة قبل المؤتمر الافتراضي لمجموعة قمة العشرين التي دعت إليها المملكة، لمناقشة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تحضر محاولات إردوغان للإساءة للملكة، فأردوغان يتبع سياسة كرر المكرر، وإعادة المساعي الفاشلة، بهدف استعداء المملكة واستهدافها والتحريض ضدها، بتصريحات غير مسؤولة ومعتادة من نظام متهم أساساً بدعم العنف والإرهاب، ومحاولة تضليل مواطنيه قبل الآخرين المتخفي خلف رداء ديمقراطية ثبت للعالم أنها زائفة، وانتهاكاتها أكثر من ممارساتها.

ورغم ما يشهده الشعب التركي من تردى الأوضاع التي انعكست على تزايد معاناتهم يهتم أردوغان بتنفيذ أطماعه الخارجية تاركا شعبه يعانى من ويلات الأزمة الاقتصادية، التي طالت رغيف الخبز، وتضاعف استيرادها لمحصول القمح خلال العام الماضي في مقابل تقلصت المساحات المنزرعة منه في الداخل .

ليس هذا كل ما يفعله أردوغان تجاه شعبه فما خفي كان أعظم، فمؤخراً ضمن سلسلة الانتهاكات التي يمارسها، أظهر فيديو تداوله مدى المعاملة السيئة التي يلقاها كبار السن في تركيا في الطرقات، بعد قرار حظر التجوال لمن هم فوق الـــ ٦٥ عامًا في تركيا، في ظل تفشي وباء كورونا في تركيا.

وتظهر في الفيديو إحدى السيدات المسنات بعد أن منعها الركاب من استقلال إحدى الحافلات، وإغلاق الباب في وجهها دون السماح لها بالركوب، كما ظهر في الفيديو حالة من التنمر على السيدة التركية وتصويرها والسخرية منها من بعض من حضروا تلك الواقعة؛ الأمر الذي جعل السيدة تهرول بين مكان وأخر في ظل عدم السماح لها بالركوب وتصويرها في تلك الوضعية.

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أحدث التعليقات

مواطن سعودي
قطع الله هذا الوجه الودر يا ابو دوافير لابارك الله فيك بغيت لك شهره وتاريخ وفي الاخير طلعت منشفه
**""'سهم'""**
هذا اوسخ من ذنب الكلب ... فكم صحفي واعلامي ومواطن قتل تحت ادارتة وكم دبلوماسي وسائح تم تصفيتهم في تركيا بدون سبب وكم وكم وكم .قبح الله وجهة النتن
أهل أول
ياجماعه نحن مسلمين لك الحرية بالتعليق نساء ورجال بس محادثات بين الجنسين ومجاهرة بالمعاصي والله ما يجوز مع احترامي للجميع
البرفسور حنس
اتمنى من وزارة الصحه تطبيق قاعدة لا تلمس...ولدي تفاصيلها... بدل تمديد فترات الحضر... ما عدا الفتره من ٩والى ٦ صباحا فهي مجديه ..فالحضر دواء ان زدته اصبح داء
استغفرالله
لايضيع عند رب السماء حق اذا كان هذا الانسان على حق وهو مظلوم فرب العرش العظيم سينصره على من ظلمه واذا كان على باطل فسيلقى شر عمله .. تطمنوا الله ماينسى احد ولاينسى نيه ولا قول او عمل ولاينسى شيء في هذه الدنيا سواء كان خير او شر

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