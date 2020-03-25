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الأعداد السابقة للصحيفة

«Xiaomi» تزيح الستار عن أحدث هواتفها بمواصفات مذهلة (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1554
«Xiaomi» تزيح الستار عن أحدث هواتفها بمواصفات مذهلة (فيديو)

وكالات (صدى):
كشفت شركة Xiaomi الصينية، عن أحدث هاتفها Redmi Note 9S، والذي يمتاز بالكاميرا الأمامية المدمجة بالشاشة وفق تقنية Tiny DotDisplay، والتي أتت بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وحصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية بأربع عدسات بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حاليًا؛ فضلًا عن شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة بدقة عرض  (24001080) بيكسل، مزودة بخاصية حماية العين من الإشعاعات الضارة.

ويعد الهاتف الجديد مزودًا ببطارية بسعة 5020 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع واللاسلكي عبر شاحن (22.5 وات)، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة للدفع الإلكتروني.

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أحدث التعليقات

مواطن سعودي
قطع الله هذا الوجه الودر يا ابو دوافير لابارك الله فيك بغيت لك شهره وتاريخ وفي الاخير طلعت منشفه
**""'سهم'""**
هذا اوسخ من ذنب الكلب ... فكم صحفي واعلامي ومواطن قتل تحت ادارتة وكم دبلوماسي وسائح تم تصفيتهم في تركيا بدون سبب وكم وكم وكم .قبح الله وجهة النتن
أهل أول
ياجماعه نحن مسلمين لك الحرية بالتعليق نساء ورجال بس محادثات بين الجنسين ومجاهرة بالمعاصي والله ما يجوز مع احترامي للجميع
البرفسور حنس
اتمنى من وزارة الصحه تطبيق قاعدة لا تلمس...ولدي تفاصيلها... بدل تمديد فترات الحضر... ما عدا الفتره من ٩والى ٦ صباحا فهي مجديه ..فالحضر دواء ان زدته اصبح داء
استغفرالله
لايضيع عند رب السماء حق اذا كان هذا الانسان على حق وهو مظلوم فرب العرش العظيم سينصره على من ظلمه واذا كان على باطل فسيلقى شر عمله .. تطمنوا الله ماينسى احد ولاينسى نيه ولا قول او عمل ولاينسى شيء في هذه الدنيا سواء كان خير او شر

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