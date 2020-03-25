«Xiaomi» تزيح الستار عن أحدث هواتفها بمواصفات مذهلة (فيديو)

وكالات (صدى):

كشفت شركة Xiaomi الصينية، عن أحدث هاتفها Redmi Note 9S، والذي يمتاز بالكاميرا الأمامية المدمجة بالشاشة وفق تقنية Tiny DotDisplay، والتي أتت بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وحصل هذا الجهاز على كاميرا أساسية بأربع عدسات بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حاليًا؛ فضلًا عن شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة بدقة عرض (24001080) بيكسل، مزودة بخاصية حماية العين من الإشعاعات الضارة.

ويعد الهاتف الجديد مزودًا ببطارية بسعة 5020 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع واللاسلكي عبر شاحن (22.5 وات)، وذاكرة التخزين الداخلية 64/128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة للدفع الإلكتروني.