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الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين يوافق على منع الانتقال من منطقة إلى أخرى

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين يوافق على منع الانتقال من منطقة إلى أخرى

الرياض (صدى):
انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ فقد وافق ـ حفظه الله ـ على اتخاذ الإجراءات الآتية :

أولاً : يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى .

ثانياً : يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية .

ثالثاً : يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصراً من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .

رابعاً : لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .

خامساً : يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .

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أحدث التعليقات

مواطن سعودي
قطع الله هذا الوجه الودر يا ابو دوافير لابارك الله فيك بغيت لك شهره وتاريخ وفي الاخير طلعت منشفه
**""'سهم'""**
هذا اوسخ من ذنب الكلب ... فكم صحفي واعلامي ومواطن قتل تحت ادارتة وكم دبلوماسي وسائح تم تصفيتهم في تركيا بدون سبب وكم وكم وكم .قبح الله وجهة النتن
البرفسور حنس
اتمنى من وزارة الصحه تطبيق قاعدة لا تلمس...ولدي تفاصيلها... بدل تمديد فترات الحضر... ما عدا الفتره من ٩والى ٦ صباحا فهي مجديه ..فالحضر دواء ان زدته اصبح داء
استغفرالله
لايضيع عند رب السماء حق اذا كان هذا الانسان على حق وهو مظلوم فرب العرش العظيم سينصره على من ظلمه واذا كان على باطل فسيلقى شر عمله .. تطمنوا الله ماينسى احد ولاينسى نيه ولا قول او عمل ولاينسى شيء في هذه الدنيا سواء كان خير او شر
البرفسور حنس
يا اخي وش تطبقاته...؟ وفيه شيبان الخ ما يعرفون لها ثم هل السواقين سيغطون طلبات ٦ مليون ساكن بالرياض...؟ ...حتى لو وفرت ميتين الف عامل توصيل طلبات...كأنك لم تفعل شيئ... نفس خط سيرك للسوبرماركت قام بها شخص آخر وجاب لك العدوى خاصه انهم سيتعاملون مع غيرك..لذا ذهابك للسوق انظف لك.. اتكلم بشكل علمي وطبي

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