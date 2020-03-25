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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. التحقيق مع مواطن زعم استثناءه من أمر «منع التجول»

Time منذ ساعتين
Views 2271
بالفيديو.. التحقيق مع مواطن زعم استثناءه من أمر «منع التجول»

الرياض (صدى):
باشرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها مع مواطن زعم في مقطع فيديو، أنه مستثنى من أمر منع التجول.

وأظهر مقطع فيديو، تجول المواطن المذكور في شوارع المملكة بمركبته أثناء أوقات منع التجول ليزعم استثناءه من الأمر؛ ليتم ضبطه والتحقيق معه لانطواء هذه الأفعال على إنتاج ما يمس بالنظام العام والتضليل بنشره لمعلومات غير صحيحة تمس الأمر الملكي.

وكانت صحيفة " صدى " الإلكترونية، قد تناولت عدة وقائع في هذا الصدد وجهود رجال الأمن والنيابة العامة في تطبيق الأمر الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن الجدير بالذكر، أنه حذرت النيابة العامة من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية؛ حيث يعاقب مرتكبها بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
اتمنى من وزارة الصحه تطبيق قاعدة لا تلمس...ولدي تفاصيلها... بدل تمديد فترات الحضر... ما عدا الفتره من ٩والى ٦ صباحا فهي مجديه ..فالحضر دواء ان زدته اصبح داء
استغفرالله
لايضيع عند رب السماء حق اذا كان هذا الانسان على حق وهو مظلوم فرب العرش العظيم سينصره على من ظلمه واذا كان على باطل فسيلقى شر عمله .. تطمنوا الله ماينسى احد ولاينسى نيه ولا قول او عمل ولاينسى شيء في هذه الدنيا سواء كان خير او شر
البرفسور حنس
يا اخي وش تطبقاته...؟ وفيه شيبان الخ ما يعرفون لها ثم هل السواقين سيغطون طلبات ٦ مليون ساكن بالرياض...؟ ...حتى لو وفرت ميتين الف عامل توصيل طلبات...كأنك لم تفعل شيئ... نفس خط سيرك للسوبرماركت قام بها شخص آخر وجاب لك العدوى خاصه انهم سيتعاملون مع غيرك..لذا ذهابك للسوق انظف لك.. اتكلم بشكل علمي وطبي
مطر الاسود
اذا كانت هذه الانسانة بهذا المنظر تمثل اي مقياس من مقاييس الجمال فحتما يكون مفهوم الجمال لدينا قد وصل الى الحضيض
**""'سهم'""**
ممتاز .... ازمة وتعدي ان شاء الله

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