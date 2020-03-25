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الأعداد السابقة للصحيفة

ولي العهد عمل دون كلل أو ملل على مدار الساعة ونحن في بيوتنا آمنين مطمئنون

Time منذ 9 دقائق
Views 1253
ولي العهد عمل دون كلل أو ملل على مدار الساعة ونحن في بيوتنا آمنين مطمئنون

الرياض (صدى):
يشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، شخصياً على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدار 24 ساعة.

جهود المملكة في التعامل مع الأزمات جذبت وسائل الإعلام العالمية، كان أبرزها السؤال الأهم هو سر نجاح المملكة في احتواء انتشار الوباء بالعديد من القرارات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي لا يكل ولا يمل من متابعة كل كبيرة وصغيرة.

ولم تقتصر جهود المملكة على الشأن المحلي، فخلال الأيام الماضية أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من الاتصالات مع قادة دول العالم بحث خلالها أهمية مواصلة جهود التعاون والتنسيق الوثيق، لمجابهة واحتواء فيروس كورونا المستجد.

واستعرض ولي العهد الترتيبات لقمة العشرين الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت المملكة، اتخذت مؤخرًا العديد من القرارات الحاسمة للتعامل مع الوباء القاتل يأتي أبرزها منع التجول بعد الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، إضافة إلى قرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل في كل الجهات الحكومية باستثناء العديد من الجهات.

في نهاية المطاف لا يسعنا إلا أن نقول كلمة حق في جهود القيادة الرشيدة: "نحنُ في بيوتنا آمنين مطمئنون، وهم منشغلون بالأوضاع الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية وتوفير سبل الراحة للمواطن والمقيم على مدار 24 ساعة، في الوقت الذي تعاني منه العديد من الدول بسبب الأزمة.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
فيه تلاعب واضح
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
رااايق
الرأي و الرأي الأخر ** عندهم المرتزق و المرتزق الفاني (الثاني) * كلاااااام جميل وكلااااااام معمووول ( التمر ) *** هههههههههه *** مقدرش أقووول حاجة عنوووو ***
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تسلم أخوي(كان زمان) ياأخوان دافعوا عن بلدكم دافعوا عن المملكة العربية السعودية هذي بلدنا مالنا غيرها وسنموت وندفن في ترابها لاتسمحون للمرجفين ومروجين الأشاعات باالنيل من السعودية ويبطون عظم النائب هذا وأمثاله يحاولون يثيرون رعب الناس بأن المملكة بلد موبوء والحقيقة أن عقولهم والسنتهم الملوثه هي الموبوئه،،، أحمد ربك لاصارو مرضاكم عندنا مايقيمون الا في فنادق🌟🌟🌟🌟🌟نجوم وأفخم أكل وأحلا رعاية صحية متكاملة أنا أحب أمزح وأضحك لكن في الأمور الي تتعلق بديننا الحنيف أو أمن وطننا لن أسمح لأبن أمه كائن من كان أن يتعدى حدوده والله ولا أغلا من الله لأنقلب كورونا وأعميييييييه وأمسح به الأرض تعالوا أنزلوا في الشوارع الأن والمدن وشوفوا كيف الناس عايشه ومبسوطه وكلن رايح في عمله وفترة اليل هذي راحة للجميع لاتصدقون العملاء والمرتزقه يوم عدد المصابين في الكويت تعدى المئه أحنا ماكانو خمسة أشخاص أصحوا ياشباب ودافعوا عن وطنكم ودافعوا عن أمنه وأستقرارة وأحرقوا قلوب الأعداء أعداء المملكة بتكاتفكم ورددو معي الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان ودام عز المملكة🇸🇦💚😘
سلطان
تب الى الله

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