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الأعداد السابقة للصحيفة

تسجيل 15 حالة جديدة بالفيروس في عمان

Time منذ 36 دقيقة
Views 1328
تسجيل 15 حالة جديدة بالفيروس في عمان

مسقط (صدى):
أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الأربعاء تسجيل 15 حالة جديدة بالفيروس المستجد جميعهم من المواطنين .

وأبانت الوزارة أن هؤلاء المصابين "7 " منهم مخالطين لحالات إيجابية بالفيروس ، و7 آخرين قادمين من دول "بريطانيا " ،وإسبانيا ، والولايات المتحدة ، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي، ليبلغ عد المصابين بالسلطنة 99 حالة .

من ناحية أخرى ، أكدت الوزارة تماثل 17 حالة للشفاء ، داعية المواطنين والمقيمين بالإلتزام بالعزل الصحي والتباعد الإجتماعي ، واتباع التعليمات الصحية كغسل اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والفم الأنف والعينين ، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال ، مع عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة .

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أحدث التعليقات

يارب اسئلك الشفاء العاجل
يا اخوان ما تلاحظون أن هذي المقاطع بدت تكثر بعد الحجر كأنهم يقلون لازم نستعجل قبل انتهاء الوقت علينا والى المقاطع هذي من اول والإعلام صار يطلعها لأن
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** إنا لله و إنا اليه راجعون **** خلط المواد الكيماوية مع بعض خطر جداً ***
حمود ابوعبدالله
من امن العقوبة اساء الأدب
يارب اسئلك الشفاء العاجل
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يزيدك من علمه
ابو ناصر
طيب ولي عنده خروج نهائي ولا قدر يخرج كيف وضعه بي كون

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