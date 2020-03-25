تسجيل 15 حالة جديدة بالفيروس في عمان

مسقط (صدى):

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الأربعاء تسجيل 15 حالة جديدة بالفيروس المستجد جميعهم من المواطنين .

وأبانت الوزارة أن هؤلاء المصابين "7 " منهم مخالطين لحالات إيجابية بالفيروس ، و7 آخرين قادمين من دول "بريطانيا " ،وإسبانيا ، والولايات المتحدة ، وتخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي، ليبلغ عد المصابين بالسلطنة 99 حالة .

من ناحية أخرى ، أكدت الوزارة تماثل 17 حالة للشفاء ، داعية المواطنين والمقيمين بالإلتزام بالعزل الصحي والتباعد الإجتماعي ، واتباع التعليمات الصحية كغسل اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والفم الأنف والعينين ، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال ، مع عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة .