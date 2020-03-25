شاهد..نائب كويتي يدعى أن المملكة موبوءة وزميله " يفصفص " في المجلس

خالد الظفيري (صدى):

أثار ظهور أحد نواب مجلس الأمة الكويتي، في جلسة أمس الثلاثاء، منشغلا في تناول الفصفص -اللُب- ،جدلا واسعًا.

وبينما يناقش المجلس أزمة فيروس كورونا، كان النائب جالسا منهمكا فيما يأكله، غير مبالي لما يحدث حوله.

ووثق مقطع الفيديو، حديث النائب الآخر عن أهمية عودة الكويتيين من البلاد الموبوءة، مدعيًا أن المملكة من ضمن تلك الدول، فيما لا يعلم أن المملكة حتى الآن تسجل أقل الإصابات بالفيروس الجديد، وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي، قرر أمس الثلاثاء، تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن السجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمدًا في نقل العدوى إلى شخص آخر.