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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد..نائب كويتي يدعى أن المملكة موبوءة وزميله " يفصفص " في المجلس

Time منذ 4 ساعات
Views 9757
Comment 14
شاهد..نائب كويتي يدعى أن المملكة موبوءة وزميله " يفصفص " في المجلس

خالد الظفيري (صدى):
أثار ظهور أحد نواب مجلس الأمة الكويتي، في جلسة أمس الثلاثاء، منشغلا في تناول الفصفص -اللُب- ،جدلا واسعًا.

وبينما يناقش المجلس أزمة فيروس كورونا، كان النائب جالسا منهمكا فيما يأكله، غير مبالي لما يحدث حوله.

ووثق مقطع الفيديو، حديث النائب الآخر عن أهمية عودة الكويتيين من البلاد الموبوءة، مدعيًا أن المملكة من ضمن تلك الدول، فيما لا يعلم أن المملكة حتى الآن تسجل أقل الإصابات بالفيروس الجديد، وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي، قرر أمس الثلاثاء، تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن السجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمدًا في نقل العدوى إلى شخص آخر.

 

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أحدث التعليقات

يارب اسئلك الشفاء العاجل
يا اخوان ما تلاحظون أن هذي المقاطع بدت تكثر بعد الحجر كأنهم يقلون لازم نستعجل قبل انتهاء الوقت علينا والى المقاطع هذي من اول والإعلام صار يطلعها لأن
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** إنا لله و إنا اليه راجعون **** خلط المواد الكيماوية مع بعض خطر جداً ***
حمود ابوعبدالله
من امن العقوبة اساء الأدب
يارب اسئلك الشفاء العاجل
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يزيدك من علمه
ابو ناصر
طيب ولي عنده خروج نهائي ولا قدر يخرج كيف وضعه بي كون

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