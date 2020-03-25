مستجدات قضية المخطوف الزهراني وطلب مطابقة الـ DNA مع الابن الأكبر للخاطفة

الدمام (صدى):

استمرارا لمتابعة " صدى " لقضية الطفل محمد الزهراني الذي تم اختطافه من الحرم المكي في عام 1407 هـ، كشف الإعلامي طارق الغامدي سبب تأخر رد الشرطة على طلب أسرته لتحليل الـ DNA. مع الابن الأكبر للخاطفة.

وأوضح الغامدي، أنه من المتوقع أن يكون هناك رد خلال الأيام القادمة وبشكل رسمي، وسبب البطئ أو التأخير هو الأوضاع الراهنة وتوقف الأعمال في العديد من الجهات.

وكان والد المخطوف طلب مطابقة الـDNA لابنه مع الابن الأكبر لخاطفة الدمام مريم، خاصة وأن أبني الخاطفة لما يخضعا للتحليل من قبل.

يذكر أن الأب سبق وروى تفاصيل خطف ابنه بعمر الـ 7 أشهر، موضحا أنهم بحثوا عنه في كل ركن في الحرم آنذاك، وأخته أخبرتهم ان امرأة منتقبة سمراء أخذته منها، بينما كانت تنتظر انتهاء والدتها من الصلاة، مشيرة إلى أن المرأة أخبرتها بالذهاب لشرب الماء وتعود لأخذ أخيها لكنها لم تجده عند عودتها.

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