الهلال يتفاعل مع جماهيره بطريقة مبتكرة

ماجد محمد (صدى):

حرص نادي الهلال على التفاعل مع جماهيره، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، بعد توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودون حساب نادي الهلال الرسمي على «تويتر»: «مساء الخير.. مستعدين للمسابقة، وشركاؤنا جاهزين؟»؛ مع طرح العديد من الأسئلة والتي لاقت تفاعلا كبيرا.

وجاء منها: «في أي دقيقة وثانية سجل الثعبان أندريه كاريلو هدف الهلال بمرمى أوراوا؟ في أي عام ميلادي توج الهلال بطلًا لخمس بطولات رسمية؟ وما هي؟».

وورد بين الأسئلة التي طرحها حساب الزعيم الرسمي: «في أي عام توّج الهلال بلقب نادي القرن الآسيوي من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء؟ وكم عدد المدن التي توّج فيها الهلال بطلًا؟».

يُذكر أن وزارة الرياضة قد قررت تعليق كافة الأنشطة الرياضية وتدريبات الأندية مؤقتًا؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.