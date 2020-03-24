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الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال يتفاعل مع جماهيره بطريقة مبتكرة

Time منذ ساعة
Views 1875
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الهلال يتفاعل مع جماهيره بطريقة مبتكرة

ماجد محمد (صدى):
حرص نادي الهلال على التفاعل مع جماهيره، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، بعد توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودون حساب نادي الهلال الرسمي على «تويتر»: «مساء الخير.. مستعدين للمسابقة، وشركاؤنا جاهزين؟»؛ مع طرح العديد من الأسئلة والتي لاقت تفاعلا كبيرا.

وجاء منها: «في أي دقيقة وثانية سجل الثعبان أندريه كاريلو هدف الهلال بمرمى أوراوا؟ في أي عام ميلادي توج الهلال بطلًا لخمس بطولات رسمية؟ وما هي؟».

وورد بين الأسئلة التي طرحها حساب الزعيم الرسمي: «في أي عام توّج الهلال بلقب نادي القرن الآسيوي من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء؟ وكم عدد المدن التي توّج فيها الهلال بطلًا؟».

يُذكر أن وزارة الرياضة قد قررت تعليق كافة الأنشطة الرياضية وتدريبات الأندية مؤقتًا؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

زائر
يالله كل شوي يطلع لنا مريض نفسي من جماعة أبو نفسية ( النصر ) ..!! بالفعل إدارة وإعلام وجمهور نصراوي يعانون من إسهال فكري نفسي بعد أسيوية الهلال وأند\ية العالم ..
ابو محمد
سبحان الله ...
انا
نصابين
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
النصر فريق جاليات وحمدالله هو شايل الفريق . وممكن يتركهم ويغادر لديه عرض مغري .. وسيعود النصر موقعه الطبيعي بين السابع أو التاسع بالترتيب العام للدوري أو نجده في الدرجة الأولى .. لا تستعجلوا .. الصرامي مريض نفسي ويهذي وغير صالح إعلاميا . همجي إعلام

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