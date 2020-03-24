نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

حاتم المسحل يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

Time منذ ساعتين
Views 2339
حاتم المسحل يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

طلال الغامدي (صدى):
تحدث نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل كافة تفاصيل وأعراض إصابته بفيروس كورونا الجديد، الذي أُصيب به خلال فترة تواجده في لندن وليس عن طريق الاختلاط.

وقال حاتم المسحل في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بناءً على طلب العديد من الإخوان سأتحدث حول الأعراض التي عانيت منها منذ البداية، والخطوات التي اتخذتها أيضًا ولكن هناك تنويه هام جدًا».

وأضاف: «يوم السبت صباحًا ١٩ رجب (١٤ مارس) كنت في مطار لندن للعودة إلى الدمام، وشعرت بألم في جهة واحدة من الحلق، وحرارة داخلية غير مزعجة، وانسداد بالأنف، وبدأت الإكثار من شرب الماء حيث إنها وسيلة أؤمن بها شخصيًا لتخفيف الحرارة والإسراع في التخلص من الزكام».

واستكمل: «عند الوصول للمطار تمت عملية فحص الحرارة وكانت طبيعية، وذكرت الأعراض للممارس الصحي في المطار، فتأكد من عدم شعوري بضيق تنفس، وطلب مني العزل الصحي لمدة ١٤ يومًا، والخروج للضرورة القصوى مع الالتزام بالكمام والتعقيم، وأن وزارة الصحة ستتابع التواصل معي بشكل يومي».

وذكر: «يوم الأحد ٢٠ رجب (١٥ مارس) لا يوجد حرارة ولا ضيق تنفس، ولكن لا زلت أشعر بحرارة داخلية والتكييف أضعه على درجة ١٩، ولا زلت أُكثر من شرب الماء، وأضفت الفلفل الحار جدًا لوجبة الغداء حيث إني قرأت فائدته في رفع المناعة، وأمارس رياضة المشي في المنزل لمدة ٤٥ دقيقة».

وواصل: «يوم الاثنين ٢١ رجب (١٦ مارس) الأعراض نفسها، وأُضيف عليها أشعر بحرقان في داخل الأنف غريب، ولكن لازلت أشعر بنشاط وأمارس الحياة طبيعية والرياضة دون شعور بالإعياء، وتلقيت اتصالًا من ٩٣٧ مساءً وذكرت لهم الأعراض، وطلبوا مني التوجه لمركز الروضة الدمام لفحص كورونا الجديد».

ولفت إلى أنه: «يوم الثلاثاء ٢٢ رجب (١٧ مارس) توجهت للمركز الطبي، وذكرت الأعراض وكانت الحرارة ٣٧.٣، وقام الطبيب بعمل مسحة الأنف ومسحة الحلق ولازلت وقتها أشعر بنشاط ودون إعياء، ولكن شعور الحرقان في داخل الأنف ازداد قليلًا، واستمرت الأمور نفسها حتى يوم السبت ٢٦ رجب (٢١ مارس)».

وأردف: «يوم السبت ٢٦ رجب (٢١ مارس) تلقيت اتصالًا من المركز يطلب مني التوجه للمجمع الطبي الدمام بسبب ثبوت عينة إيجابية، وتعني الإصابة بفيروس كورونا الجديد covid19 وتوكلت على الله، وقاموا بإدخالي غرفة معزولة وعمل أشعة x-ray للصدر وتحليل دم، ولا زالت الأعراض نفسها بدون حرارة ولا ضيق تنفس».

وأشار إلى أنه «يوم الأحد ٢٧ رجب (٢٢ مارس) الحمد لله نتيجة أشعة الصدر سليمة، وكذلك التحليل وزارني الطبيب الساعة ٧ صباحًا، وتم صرف دواء مضاد، والحالة مستقرة مع غياب الشعور بالحرارة الداخلية ولله الحمد في أول تحسن محسوس».

وتابع: «يوم الاثنين ٢٨ رجب (٢٣مارس) الحمد لله غياب لكل الأعراض وقام الطبيب بعمل مسحة في الحلق ومسحة في الأنف للتأكد من خلو الجسم من كورونا الجديد covid19 دعواتكم، مع الاستمرار بتناول المضاد، إن كانت النتيجة جيدة أحتاج فحصًا آخر بعد أسبوع حيث إن الشفاء التام بإذن الله يتطلب فحصين جيدين».

وأوضح أن السعال الذي لا ينتج من الصدر لا يعتبر عارضًا خطيرًا، مضيفًا: «وحسب ما فهمت من الطبيب، أخطر عارضين هما (الحرارة المرتفعة جدًا ٣٨.٥ وأكثر بالإضافة لضيق التنفس الشديد) أما عدم وجودهما وحتى لو كنت مصابًا بكورونا الجديد covid19 فلا يجب عليك الهلع، الهدوء والعزل وقبلهما الدعاء والصبر فقط».

وأنهى حاتم حديثه قائلًا: «ولله الحمد حتى مع وجود أعراض خطرة، فإن هناك أدوية وعلاجات استباقية تخفف منها وتصل بالمريض إلى الشفاء التام بإذن الله، صحيح، أن كورونا الجديد covid19 مرض حديث لذلك طالما الفيروس موجود فهناك إمكانية حدوث تدهور في الصحة ولكن (النسبة ضئيلة) فلذلك المستشفى يأخذ كامل احتياطاته».

وكانت «صدى» نشرت ما يخص إعلان حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق يوم الأحد الماضي، إصابته بالفيروس المستجد وخضوعه للحجر الصحي في الدمام.

اقرأ أيضا:

حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق يعلن إصابته بفيروس كورونا

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
يالله كل شوي يطلع لنا مريض نفسي من جماعة أبو نفسية ( النصر ) ..!! بالفعل إدارة وإعلام وجمهور نصراوي يعانون من إسهال فكري نفسي بعد أسيوية الهلال وأند\ية العالم ..
ابو محمد
سبحان الله ...
انا
نصابين
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
النصر فريق جاليات وحمدالله هو شايل الفريق . وممكن يتركهم ويغادر لديه عرض مغري .. وسيعود النصر موقعه الطبيعي بين السابع أو التاسع بالترتيب العام للدوري أو نجده في الدرجة الأولى .. لا تستعجلوا .. الصرامي مريض نفسي ويهذي وغير صالح إعلاميا . همجي إعلام

أخر الأخبار

الخضيري: البشر وقود الفيروس والهلع يضعف المناعة
الخضيري: البشر وقود الفيروس والهلع يضعف المناعة
Time منذ 5 دقائق Views 1147
موقع إباحي يتبرع لـ 4 دول لمواجهة الفيروس القاتل!
موقع إباحي يتبرع لـ 4 دول لمواجهة الفيروس القاتل!
Time منذ 17 دقيقة Views 411
إصابة أول لاعب سعودي بكورونا
إصابة أول لاعب سعودي بكورونا
Time منذ 55 دقيقة Views 3267
القبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن بمكة
القبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن بمكة
Time منذ ساعة Views 2430
بالفيديو.. عقوبات فورية لمتجاوزي قرار منع التجول
بالفيديو.. عقوبات فورية لمتجاوزي قرار منع التجول
Time منذ ساعة Views 2201
سلطان اللحياني يؤيد رأي مدرب ضمك بن زكري : النصر اسلوبه ثابت
سلطان اللحياني يؤيد رأي مدرب ضمك بن زكري : النصر اسلوبه ثابت
Time منذ ساعة Views 207
وليد الفراج : مدح مستوى فني لنادي فلا يعني حقده على النادي المنافس
وليد الفراج : مدح مستوى فني لنادي فلا يعني حقده على النادي المنافس
Time منذ ساعة Views 203
الهلال يتفاعل مع جماهيره بطريقة مبتكرة
الهلال يتفاعل مع جماهيره بطريقة مبتكرة
Time منذ ساعة Views 1872
بالفيديو.. ‏الزامل يوضح ما على المؤمن الذي أصابه البلاء
بالفيديو.. ‏الزامل يوضح ما على المؤمن الذي أصابه البلاء
Time منذ ساعة Views 1666
ليان الشهري : ما عاد عندي خوف من مواجهة الجمهور
ليان الشهري : ما عاد عندي خوف من مواجهة الجمهور
Time منذ ساعة Views 863