نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

غدا إيداع المعاشات والضمان والخميس راتب مارس

Time منذ 3 ساعات
Views 2922
غدا إيداع المعاشات والضمان والخميس راتب مارس

الرياض (صدى):
تودع المؤسسة العامة للتقاعد يوم غد الأربعاء، معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر مارس في حسابات المتقاعدين.

وتستقبل حسابات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين رواتب شهر مارس بعد غد الخميس بدلًا من يوم الجمعة الذي يوافق يوم إجازة رسمية.

ويتم إيداع المعاشات التقاعدية عبر نظام تحويل صرف سريع؛ وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات ليتم صرف المبالغ عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وتودع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم غد المعاشات الضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شعبان.

وتم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات؛ لتحسين ظروفهم المعيشية، وتشتمل على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنة بدل غلاء المعيشة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
يالله كل شوي يطلع لنا مريض نفسي من جماعة أبو نفسية ( النصر ) ..!! بالفعل إدارة وإعلام وجمهور نصراوي يعانون من إسهال فكري نفسي بعد أسيوية الهلال وأند\ية العالم ..
ابو محمد
سبحان الله ...
انا
نصابين
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
النصر فريق جاليات وحمدالله هو شايل الفريق . وممكن يتركهم ويغادر لديه عرض مغري .. وسيعود النصر موقعه الطبيعي بين السابع أو التاسع بالترتيب العام للدوري أو نجده في الدرجة الأولى .. لا تستعجلوا .. الصرامي مريض نفسي ويهذي وغير صالح إعلاميا . همجي إعلام

أخر الأخبار

الخضيري: البشر وقود الفيروس والهلع يضعف المناعة
الخضيري: البشر وقود الفيروس والهلع يضعف المناعة
Time منذ 5 دقائق Views 1147
موقع إباحي يتبرع لـ 4 دول لمواجهة الفيروس القاتل!
موقع إباحي يتبرع لـ 4 دول لمواجهة الفيروس القاتل!
Time منذ 17 دقيقة Views 407
إصابة أول لاعب سعودي بكورونا
إصابة أول لاعب سعودي بكورونا
Time منذ 55 دقيقة Views 3265
القبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن بمكة
القبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن بمكة
Time منذ ساعة Views 2430
بالفيديو.. عقوبات فورية لمتجاوزي قرار منع التجول
بالفيديو.. عقوبات فورية لمتجاوزي قرار منع التجول
Time منذ ساعة Views 2201
سلطان اللحياني يؤيد رأي مدرب ضمك بن زكري : النصر اسلوبه ثابت
سلطان اللحياني يؤيد رأي مدرب ضمك بن زكري : النصر اسلوبه ثابت
Time منذ ساعة Views 207
وليد الفراج : مدح مستوى فني لنادي فلا يعني حقده على النادي المنافس
وليد الفراج : مدح مستوى فني لنادي فلا يعني حقده على النادي المنافس
Time منذ ساعة Views 203
الهلال يتفاعل مع جماهيره بطريقة مبتكرة
الهلال يتفاعل مع جماهيره بطريقة مبتكرة
Time منذ ساعة Views 1871
بالفيديو.. ‏الزامل يوضح ما على المؤمن الذي أصابه البلاء
بالفيديو.. ‏الزامل يوضح ما على المؤمن الذي أصابه البلاء
Time منذ ساعة Views 1666
ليان الشهري : ما عاد عندي خوف من مواجهة الجمهور
ليان الشهري : ما عاد عندي خوف من مواجهة الجمهور
Time منذ ساعة Views 863