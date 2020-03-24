غدا إيداع المعاشات والضمان والخميس راتب مارس

الرياض (صدى):

تودع المؤسسة العامة للتقاعد يوم غد الأربعاء، معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر مارس في حسابات المتقاعدين.

وتستقبل حسابات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين رواتب شهر مارس بعد غد الخميس بدلًا من يوم الجمعة الذي يوافق يوم إجازة رسمية.

ويتم إيداع المعاشات التقاعدية عبر نظام تحويل صرف سريع؛ وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات ليتم صرف المبالغ عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وتودع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم غد المعاشات الضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شعبان.

وتم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات؛ لتحسين ظروفهم المعيشية، وتشتمل على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنة بدل غلاء المعيشة.