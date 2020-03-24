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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. مفاجأة صادمة عن الوافد الذي ضُبط يبصق على عربات المتسوقين

Time منذ 4 ساعات
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شاهد.. مفاجأة صادمة عن الوافد الذي ضُبط يبصق على عربات المتسوقين

نايف السالم (صدى):
كشف محافظ بلجرشي غلاب غالب أبو خشيم، اليوم الثلاثاء، تفاصيل بشأن الوافد الذي ضُبط يبصق على عربات المتسوقين.

وقال " أبو خشيم " خلال مشاركته في برنامج " ياهلا " : " ثبت لنا إصابة الوافد الذي تم ضبطه يبصق على عربات المتسوقين بفيروس كورونا وتعمده نشر المرض بين المواطنين وتم عزله مع 47 عاملا كان يخالطهم طيلة الفترة الماضية " .

وأضاف: " اتضح من الفحص عدم إصابة العاملين الـ 47 بالفيروس ولكن تم التحفظ عليهم تحت الحجر المنزلي في مقر إقامتهم تحت المتابعة الصحية وبمعاونة الجهات الأمنية " .

وتابع : " المعالجة الاحترازية التي وجه بها أمير المنطقة تمت أولا بإغلاق المكان محل الواقعة بالنسبة للمتسوقين أكدنا على المركز الإعلامي التنويه على المتسوقين من دخل السوق من الساعة الثالثة يوم الجمعة حتى الساعة السابعة بمراجعة أقرب مركز صحي " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله ...
انا
نصابين
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
النصر فريق جاليات وحمدالله هو شايل الفريق . وممكن يتركهم ويغادر لديه عرض مغري .. وسيعود النصر موقعه الطبيعي بين السابع أو التاسع بالترتيب العام للدوري أو نجده في الدرجة الأولى .. لا تستعجلوا .. الصرامي مريض نفسي ويهذي وغير صالح إعلاميا . همجي إعلام
نجاة محمد
و الله حرام فين ادارة تعليم الأهلي بمكة

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