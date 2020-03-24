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الأعداد السابقة للصحيفة

النيابة العامة للمواطنين: التزامكم بمنع التجوال دليل وعيكم وحرصكم على سلامة الجميع

Time منذ 4 ساعات
Views 1680
النيابة العامة للمواطنين: التزامكم بمنع التجوال دليل وعيكم وحرصكم على سلامة الجميع

الرياض (صدى):
أكدت ‏‎النيابة العامة، على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بقرار منع التجول.

ونشرت تغريدة عبر موقع «تويتر»، فيها: «القرار بيدك، استشعارك بمسؤولية البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، دليل وعيك وحرصك على سلامتك وسلامة من تحب».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا، انطلاقًا مما يوليه خادم الحرمين، من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله ...
انا
نصابين
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
النصر فريق جاليات وحمدالله هو شايل الفريق . وممكن يتركهم ويغادر لديه عرض مغري .. وسيعود النصر موقعه الطبيعي بين السابع أو التاسع بالترتيب العام للدوري أو نجده في الدرجة الأولى .. لا تستعجلوا .. الصرامي مريض نفسي ويهذي وغير صالح إعلاميا . همجي إعلام
نجاة محمد
و الله حرام فين ادارة تعليم الأهلي بمكة

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