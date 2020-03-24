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نسرين طافش تنشر البهجة والسعادة على محبيها
منذ 4 ساعات
1587
2
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أحدث التعليقات
ابو محمد
سبحان الله ...
انا
نصابين
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
زائر
النصر فريق جاليات وحمدالله هو شايل الفريق . وممكن يتركهم ويغادر لديه عرض مغري .. وسيعود النصر موقعه الطبيعي بين السابع أو التاسع بالترتيب العام للدوري أو نجده في الدرجة الأولى .. لا تستعجلوا .. الصرامي مريض نفسي ويهذي وغير صالح إعلاميا . همجي إعلام
نجاة محمد
و الله حرام فين ادارة تعليم الأهلي بمكة
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