جامعة نجران تعقد الاختبارات النهائية بطرق التقييم المختلفة

نجران (صدى):

أصدرت جامعة نجران، عدة قرارات خاصة بالاختبارات النهائية، حرصا منها على مواصلة طلابها وطالباتها للعملية التعليمية والاستفادة من البدائل الإلكترونية قدر الإمكان، وتماشيا مع توجيهات الوزارة.

واعتمد مجلس الجامعة، آلية الدراسة وتقويم الطلاب والطالبات لما تبقى من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك على النحو الآتي :

أولا: استمرار العملية التعليمية عن طريق نظام Blackboard حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ثانيا: استبدال اختبارات التقويم المستمر التقليدية بوسائل القياس والتقويم المتنوعة عن طريق نظام Blackboard؛ بما يتناسب مع طبيعة كل مقرر، ويخدم مصلحة الطلاب والطالبات.

ثالثا: استكمال الاختبارات الفصلية التقليدية عن طريق نظام Blackboard بآليات متنوعة "اختبارات قصيرة، واجبات، مشاركات، بحوث، تقارير، عروض تقديمية" مع مراعاة الطلاب والطالبات والتيسير عليهم.

رابعا: في حال استمرار تعليق الدراسة حتى موعد الاختبارات النهائية، تتم الاختبارات حسب الآتي:

- تعقد الإختبارات النهائية بطرق التقييم المختلفة " اختبارات قصيرة تكليفات اختبارات شفوية، اختبار الكتاب المفتوح" ويتم رصد النتائج وفق نظام التقديرات المتبع.

- تستكمل الكليات الصحية والكليات العلمية كل ما يمكن من المقررات بنهاية هذا الفصل، وتحدد الكليات المواد والمقرارات التي لا يمكن استكمالها والاختبار فيها عبر نظام Blackboard ليتم تحديد مواعيد الاختبارات النهائية لها بعد انحسار الوباء - بإذن الله - أو بعد العودة والانتظام في الدراسة.

خامسا: تمدد الجامعة لعموم طلابها وطالباتها فترة الاعتذار- إلكترونية - عن الفصل الدراسي الحالي لمن يرغب، وذلك حتى آخر يوم قبل الاختبارات النهائية دون احتساب الاعتذار من المدة النظامية.