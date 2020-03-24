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الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة نجران تعقد الاختبارات النهائية بطرق التقييم المختلفة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1315
جامعة نجران تعقد الاختبارات النهائية بطرق التقييم المختلفة

نجران (صدى):
أصدرت جامعة نجران، عدة قرارات خاصة بالاختبارات النهائية، حرصا منها على مواصلة طلابها وطالباتها للعملية التعليمية والاستفادة من البدائل الإلكترونية قدر الإمكان، وتماشيا مع توجيهات الوزارة.

واعتمد مجلس الجامعة، آلية الدراسة وتقويم الطلاب والطالبات لما تبقى من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك على النحو الآتي :

أولا: استمرار العملية التعليمية عن طريق نظام Blackboard حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ثانيا: استبدال اختبارات التقويم المستمر التقليدية بوسائل القياس والتقويم المتنوعة عن طريق نظام Blackboard؛ بما يتناسب مع طبيعة كل مقرر، ويخدم مصلحة الطلاب والطالبات.

ثالثا: استكمال الاختبارات الفصلية التقليدية عن طريق نظام Blackboard بآليات متنوعة "اختبارات قصيرة، واجبات، مشاركات، بحوث، تقارير، عروض تقديمية" مع مراعاة الطلاب والطالبات والتيسير عليهم.

رابعا: في حال استمرار تعليق الدراسة حتى موعد الاختبارات النهائية، تتم الاختبارات حسب الآتي:

- تعقد الإختبارات النهائية بطرق التقييم المختلفة " اختبارات قصيرة تكليفات اختبارات شفوية، اختبار الكتاب المفتوح" ويتم رصد النتائج وفق نظام التقديرات المتبع.

- تستكمل الكليات الصحية والكليات العلمية كل ما يمكن من المقررات بنهاية هذا الفصل، وتحدد الكليات المواد والمقرارات التي لا يمكن استكمالها والاختبار فيها عبر نظام Blackboard ليتم تحديد مواعيد الاختبارات النهائية لها بعد انحسار الوباء - بإذن الله - أو بعد العودة والانتظام في الدراسة.

خامسا: تمدد الجامعة لعموم طلابها وطالباتها فترة الاعتذار- إلكترونية - عن الفصل الدراسي الحالي لمن يرغب، وذلك حتى آخر يوم قبل الاختبارات النهائية دون احتساب الاعتذار من المدة النظامية.

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أحدث التعليقات

الملل
باجلس تحت حزامك واتنعم بدفها واستمتع بشعرها وافضل وقت هو وقت نومها تجيك اشكال واضاع شيقه
faeiz1122
ناس بقر ماتفهم غير بالعقوبات المفروض اللي يطلع تشدد عليه العقوبة لأن هذا مخالف لقرار من قرارات الدولة
العتيبية
لقد ذهبت في خرايطها ما اعرف ليش المضرطه في بعض البشر الحين تطاقع اربع اربع
نور
الصين غلطانه ممكن لكن أمريكا اكبر غلطان سواء انكرتوا او لا
مغرد
الي يقول البلا من الذنوب وقع على عهد الرسول وعلى عهد عمر بن الخطاب وبعض الصحابهما توا منه اتركونا من الا قا ويل الي مالها داعي كلمة من الذنوب وبا يجي اول الزمان واخر الزمان ووسط الزمان الزموا البيت بس واتبعوا اوامر وزارة الصحهوالي يسبون الشيخ يعني انتوا للجنه وغيركم لا ياناس اتقوا الله الدين على هواكم تدخلون الجنه والنار انتوا مسئولين عن خلق الله واقد احلف اغلبكم ما عنده الثانويه وينتقد وللجنه والنار لا حول ولا قوة الا بالله

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