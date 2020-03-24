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"الداخلية "تتوعد مروجي الشائعات بعقوبات صارمة
منذ 45 دقيقة
1402
الرياض (صدى):
أكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أنها ستتصدى بكل حزم ضد مروجي الشائعات ، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحقهم .
ويأتي هذا لحماية المجتمع من إثارة البلبلة وزعزعة الأستقرار في ظل توارد بعض الأنباء المغرضة .
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أحدث التعليقات
الملل
باجلس تحت حزامك واتنعم بدفها واستمتع بشعرها وافضل وقت هو وقت نومها تجيك اشكال واضاع شيقه
faeiz1122
ناس بقر ماتفهم غير بالعقوبات المفروض اللي يطلع تشدد عليه العقوبة لأن هذا مخالف لقرار من قرارات الدولة
العتيبية
لقد ذهبت في خرايطها ما اعرف ليش المضرطه في بعض البشر الحين تطاقع اربع اربع
نور
الصين غلطانه ممكن لكن أمريكا اكبر غلطان سواء انكرتوا او لا
مغرد
الي يقول البلا من الذنوب وقع على عهد الرسول وعلى عهد عمر بن الخطاب وبعض الصحابهما توا منه اتركونا من الا قا ويل الي مالها داعي كلمة من الذنوب وبا يجي اول الزمان واخر الزمان ووسط الزمان الزموا البيت بس واتبعوا اوامر وزارة الصحهوالي يسبون الشيخ يعني انتوا للجنه وغيركم لا ياناس اتقوا الله الدين على هواكم تدخلون الجنه والنار انتوا مسئولين عن خلق الله واقد احلف اغلبكم ما عنده الثانويه وينتقد وللجنه والنار لا حول ولا قوة الا بالله
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