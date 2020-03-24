"الداخلية "تتوعد مروجي الشائعات بعقوبات صارمة

الرياض (صدى):

أكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أنها ستتصدى بكل حزم ضد مروجي الشائعات ، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحقهم .

ويأتي هذا لحماية المجتمع من إثارة البلبلة وزعزعة الأستقرار في ظل توارد بعض الأنباء المغرضة .