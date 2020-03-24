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مساعدة ترامب المبعوثة للمملكة "فنانة"

Time منذ ساعة
Views 1926
مساعدة ترامب المبعوثة للمملكة "فنانة"

الرياض (صدى):
على خلفية ما نشرته "صدى" عن تعيين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثًا خاصًا إلى المملكة وهي فيكتوريا كوتس؛ لبحث استقرار سوق النفط العالمي، نكشف لكم من هي "فيكتوريا".

وفيكتوريا كوتس هي أحد المساعدين الأمنيين للرئيس الأمريكي، وقد انتقلت إلى البيت الأبيض في فبراير لتصبح مستشارة كبيرة لوزير الطاقة، وكانت قد عملت من قبل في مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة وكبير المديرين للتقييمات الاستراتيجية، وتم ترقيتها إلى نائب مستشار الأمن القومي عند ترشيح روبرت سي أوبراين.

وولدت فيكتوريا كوتس في لانكستر بولاية بنسلفانيا، حيث بدأ والدها بشركة استثمار، فهي تنحدر من سلالة أندرو جريج كورتين الذي شغل منصب حاكم ولاية بنسلفانيا خلال الحرب الأهلية، وتحمل كوتس درجة الماجستير في تاريخ الفن من كلية ويليامز ودكتوراه من جامعة بنسلفانيا.

وكان مساعد وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد هو أول من وظفها للعمل كمستشار لكتابه KNOWN AND UNKNOWN: A MEMOIR ، عندما قرًا مقالاتها عن السياسة الخارجية في مدونة REDSTATE.

كما شغلت منصب مستشار لحاكم تكساس السابق ريك بيري خلال محاولته للترشح الرئاسي لعام 2012 ، وكانت مستشارًا لأصغر عضو في مجلس الشيوخ من ولاية تكساس تيد كروز، ثم مستشارة الرئيسي للأمن القومي خلال حملته الرئاسية لعام 2016.

وأرسلت واشنطن كوتس إلى المملكة، في الوقت الذي تواجه فيه أمريكا صعوبة لمعالجة انهيار عالمي في أسعار النفط، ما يمثل ضغطا على الاقتصاد.

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أحدث التعليقات

الملل
باجلس تحت حزامك واتنعم بدفها واستمتع بشعرها وافضل وقت هو وقت نومها تجيك اشكال واضاع شيقه
faeiz1122
ناس بقر ماتفهم غير بالعقوبات المفروض اللي يطلع تشدد عليه العقوبة لأن هذا مخالف لقرار من قرارات الدولة
العتيبية
لقد ذهبت في خرايطها ما اعرف ليش المضرطه في بعض البشر الحين تطاقع اربع اربع
نور
الصين غلطانه ممكن لكن أمريكا اكبر غلطان سواء انكرتوا او لا
مغرد
الي يقول البلا من الذنوب وقع على عهد الرسول وعلى عهد عمر بن الخطاب وبعض الصحابهما توا منه اتركونا من الا قا ويل الي مالها داعي كلمة من الذنوب وبا يجي اول الزمان واخر الزمان ووسط الزمان الزموا البيت بس واتبعوا اوامر وزارة الصحهوالي يسبون الشيخ يعني انتوا للجنه وغيركم لا ياناس اتقوا الله الدين على هواكم تدخلون الجنه والنار انتوا مسئولين عن خلق الله واقد احلف اغلبكم ما عنده الثانويه وينتقد وللجنه والنار لا حول ولا قوة الا بالله

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