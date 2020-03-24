مساعدة ترامب المبعوثة للمملكة "فنانة"

الرياض (صدى):

على خلفية ما نشرته "صدى" عن تعيين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثًا خاصًا إلى المملكة وهي فيكتوريا كوتس؛ لبحث استقرار سوق النفط العالمي، نكشف لكم من هي "فيكتوريا".

وفيكتوريا كوتس هي أحد المساعدين الأمنيين للرئيس الأمريكي، وقد انتقلت إلى البيت الأبيض في فبراير لتصبح مستشارة كبيرة لوزير الطاقة، وكانت قد عملت من قبل في مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة وكبير المديرين للتقييمات الاستراتيجية، وتم ترقيتها إلى نائب مستشار الأمن القومي عند ترشيح روبرت سي أوبراين.

وولدت فيكتوريا كوتس في لانكستر بولاية بنسلفانيا، حيث بدأ والدها بشركة استثمار، فهي تنحدر من سلالة أندرو جريج كورتين الذي شغل منصب حاكم ولاية بنسلفانيا خلال الحرب الأهلية، وتحمل كوتس درجة الماجستير في تاريخ الفن من كلية ويليامز ودكتوراه من جامعة بنسلفانيا.

وكان مساعد وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد هو أول من وظفها للعمل كمستشار لكتابه KNOWN AND UNKNOWN: A MEMOIR ، عندما قرًا مقالاتها عن السياسة الخارجية في مدونة REDSTATE.

كما شغلت منصب مستشار لحاكم تكساس السابق ريك بيري خلال محاولته للترشح الرئاسي لعام 2012 ، وكانت مستشارًا لأصغر عضو في مجلس الشيوخ من ولاية تكساس تيد كروز، ثم مستشارة الرئيسي للأمن القومي خلال حملته الرئاسية لعام 2016.

وأرسلت واشنطن كوتس إلى المملكة، في الوقت الذي تواجه فيه أمريكا صعوبة لمعالجة انهيار عالمي في أسعار النفط، ما يمثل ضغطا على الاقتصاد.

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