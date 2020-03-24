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الأعداد السابقة للصحيفة

"بترو رابغ" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

Time منذ ساعة
Views 1829
"بترو رابغ" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات"بترو رابغ" عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطين من الرجال والنساء للعمل في مدينة رابغ ،وفقاً للتفاصيل التالية :

1 – "زعيم مجموعة تخطيط المرافق " ، ويشترط :

-درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

-عضو نشط في نقابة المهندسين المهنية

- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إجراء التقييمات الاقتصادية ودراسات الجدوى والإعداد

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

2- مهندس عمليات أول ، ويشترط :

- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الكيمياء

- من الناحية المثالية عضو نشط في نقابة المهندسين المهنية.

-شهادة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عمل

- 10 سنوات خبرة في العمل في مصفاة العمليات البتروكيماوية.

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

الملل
باجلس تحت حزامك واتنعم بدفها واستمتع بشعرها وافضل وقت هو وقت نومها تجيك اشكال واضاع شيقه
faeiz1122
ناس بقر ماتفهم غير بالعقوبات المفروض اللي يطلع تشدد عليه العقوبة لأن هذا مخالف لقرار من قرارات الدولة
العتيبية
لقد ذهبت في خرايطها ما اعرف ليش المضرطه في بعض البشر الحين تطاقع اربع اربع
نور
الصين غلطانه ممكن لكن أمريكا اكبر غلطان سواء انكرتوا او لا
مغرد
الي يقول البلا من الذنوب وقع على عهد الرسول وعلى عهد عمر بن الخطاب وبعض الصحابهما توا منه اتركونا من الا قا ويل الي مالها داعي كلمة من الذنوب وبا يجي اول الزمان واخر الزمان ووسط الزمان الزموا البيت بس واتبعوا اوامر وزارة الصحهوالي يسبون الشيخ يعني انتوا للجنه وغيركم لا ياناس اتقوا الله الدين على هواكم تدخلون الجنه والنار انتوا مسئولين عن خلق الله واقد احلف اغلبكم ما عنده الثانويه وينتقد وللجنه والنار لا حول ولا قوة الا بالله

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