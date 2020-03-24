"بترو رابغ" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات"بترو رابغ" عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطين من الرجال والنساء للعمل في مدينة رابغ ،وفقاً للتفاصيل التالية :

1 – "زعيم مجموعة تخطيط المرافق " ، ويشترط :

-درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

-عضو نشط في نقابة المهندسين المهنية

- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إجراء التقييمات الاقتصادية ودراسات الجدوى والإعداد

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

2- مهندس عمليات أول ، ويشترط :

- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الكيمياء

- من الناحية المثالية عضو نشط في نقابة المهندسين المهنية.

-شهادة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عمل

- 10 سنوات خبرة في العمل في مصفاة العمليات البتروكيماوية.

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا