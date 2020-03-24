"بترو رابغ" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

1 – "زعيم مجموعة تخطيط المرافق " ، ويشترط :
-درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية
-عضو نشط في نقابة المهندسين المهنية
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إجراء التقييمات الاقتصادية ودراسات الجدوى والإعداد
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا
2- مهندس عمليات أول ، ويشترط :
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الكيمياء
- من الناحية المثالية عضو نشط في نقابة المهندسين المهنية.
-شهادة في الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عمل
- 10 سنوات خبرة في العمل في مصفاة العمليات البتروكيماوية.
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا