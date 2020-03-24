نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. وزير الصناعة: انخفاض الطلب أكبر تحدي يواجهنا ونعمل على دعم القطاع الخاص

Time منذ ساعة
Views 1523
بالفيديو.. وزير الصناعة: انخفاض الطلب أكبر تحدي يواجهنا ونعمل على دعم القطاع الخاص

الرياض (صدى):
كشف وزير الصناعة، بندر الخريف، عن التحديات التى تواجه القطاع الصناعي في المملكة، وما عملته الحكومة لتذليلها.

وقال، في تصريحات له، إن أكبر تحدي يواجه القطاع هو انخفاض الطلب، مضيفا أن الوزارة لاحظت وجود صعوبات لدى الشركات الصناعية في الوفاء بإلتزاماتها تجاه البنوك أو الصناديق المقرضة وارتفاع المخزون لديها.

وأضاف أن الوزارة تحاول أن تتعامل مع موضوع التدفقات النقدية للمنشآت ومساعدتها، أما بالتأجيل أو إعادة الهيكلة للقروض، وتخفيض بعض الرسوم وتنازل الدولة عن عدد من الرسوم التى تكون عادة مقابل بعض الخدمات وبمقابل مالي.

ونوه بأنه تم إعطاء فرصة لكثير من المنشآت في معظم الأعمال لتنفيذ أعمالها، مضيفا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات القيادة الرشيدة بدعم القطاع الخاص للتغلب على الصعوبات التى تواجهها في هذه المرحلة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الملل
باجلس تحت حزامك واتنعم بدفها واستمتع بشعرها وافضل وقت هو وقت نومها تجيك اشكال واضاع شيقه
faeiz1122
ناس بقر ماتفهم غير بالعقوبات المفروض اللي يطلع تشدد عليه العقوبة لأن هذا مخالف لقرار من قرارات الدولة
العتيبية
لقد ذهبت في خرايطها ما اعرف ليش المضرطه في بعض البشر الحين تطاقع اربع اربع
نور
الصين غلطانه ممكن لكن أمريكا اكبر غلطان سواء انكرتوا او لا
مغرد
الي يقول البلا من الذنوب وقع على عهد الرسول وعلى عهد عمر بن الخطاب وبعض الصحابهما توا منه اتركونا من الا قا ويل الي مالها داعي كلمة من الذنوب وبا يجي اول الزمان واخر الزمان ووسط الزمان الزموا البيت بس واتبعوا اوامر وزارة الصحهوالي يسبون الشيخ يعني انتوا للجنه وغيركم لا ياناس اتقوا الله الدين على هواكم تدخلون الجنه والنار انتوا مسئولين عن خلق الله واقد احلف اغلبكم ما عنده الثانويه وينتقد وللجنه والنار لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

القبض على شباب تباهوا في مقطع فيديو بخرقهم لقرار منع التجول
القبض على شباب تباهوا في مقطع فيديو بخرقهم لقرار منع التجول
Time منذ 30 ثانية Views 1008
بالفيديو.. أتباع حزب الله الإرهابي يعقمون شوارع إيران
بالفيديو.. أتباع حزب الله الإرهابي يعقمون شوارع إيران
Time منذ 3 دقائق Views 1072
هيونداي تعرض صفقة رائعة لسياراتها المستعملة
هيونداي تعرض صفقة رائعة لسياراتها المستعملة
Time منذ 9 دقائق Views 1107
النيابة العامة تعلن جاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد
النيابة العامة تعلن جاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد
Time منذ 9 دقائق Views 1239
القبض على مصور «الأرفف الفارغة» في نجران
القبض على مصور «الأرفف الفارغة» في نجران
Time منذ 10 دقائق Views 1295
النصر يفاوض نور الدين أمرابط للتجديد
النصر يفاوض نور الدين أمرابط للتجديد
Time منذ 16 دقيقة Views 1318
طريقة تجنب «لمس الوجه»
طريقة تجنب «لمس الوجه»
Time منذ 20 دقيقة Views 1122
ظهور فيروس جديد في الصين تسببه الفئران
ظهور فيروس جديد في الصين تسببه الفئران
Time منذ 22 دقيقة Views 2357
بالفيديو.. طهران تبني مقابر جديدة للمتوفين جراء الفيروس الوبائي
بالفيديو.. طهران تبني مقابر جديدة للمتوفين جراء الفيروس الوبائي
Time منذ 23 دقيقة Views 1296
جامعة نجران تعقد الاختبارات النهائية بطرق التقييم المختلفة
جامعة نجران تعقد الاختبارات النهائية بطرق التقييم المختلفة
Time منذ 28 دقيقة Views 1309