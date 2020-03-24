بالفيديو.. وزير الصناعة: انخفاض الطلب أكبر تحدي يواجهنا ونعمل على دعم القطاع الخاص

الرياض (صدى):

كشف وزير الصناعة، بندر الخريف، عن التحديات التى تواجه القطاع الصناعي في المملكة، وما عملته الحكومة لتذليلها.

وقال، في تصريحات له، إن أكبر تحدي يواجه القطاع هو انخفاض الطلب، مضيفا أن الوزارة لاحظت وجود صعوبات لدى الشركات الصناعية في الوفاء بإلتزاماتها تجاه البنوك أو الصناديق المقرضة وارتفاع المخزون لديها.

وأضاف أن الوزارة تحاول أن تتعامل مع موضوع التدفقات النقدية للمنشآت ومساعدتها، أما بالتأجيل أو إعادة الهيكلة للقروض، وتخفيض بعض الرسوم وتنازل الدولة عن عدد من الرسوم التى تكون عادة مقابل بعض الخدمات وبمقابل مالي.

ونوه بأنه تم إعطاء فرصة لكثير من المنشآت في معظم الأعمال لتنفيذ أعمالها، مضيفا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات القيادة الرشيدة بدعم القطاع الخاص للتغلب على الصعوبات التى تواجهها في هذه المرحلة.