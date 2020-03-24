بالصور.. إلزام المراكز التجارية بوضع نقاط للتباعد بين المتسوقين بالشرقية

الدمام (صدى):

وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كافة البلديات والإدارات المعنية بالأمانة بمتابعة مدى التزام مراكز التسوق "الهايبر ماركت" والأسواق التموينية بتطبيق التدابير الوقائية والاحترازية لضمان أعلى مستويات الحماية للصحة والسلامة العامة.

وأكد المهندس فهد الجبير على ضرورة ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين المتسوقين عند عملية الدفع النقدي وأثناء التسوق، وذلك من خلال تحديد علامات إرشادية أرضية لوقوف المتسوقين باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة للتشجيع على التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل للمنازل من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، بهدف الحصول على تجربة تسوق آمنة تحافظ على صحة المتسوقين وسلامة أفراد الأسرة.

يأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقتها أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا والتي تشمل من ضمنها الزام العاملين بكافة مراكز التسوق بالاشتراطات الوقائية والنظافة العامة والالتزام التام بارتداء الألبسة الواقية للعاملين من كمامات وقفازات وغطاء الرأس بجانب النظافة الشخصية.

بالإضافة الى ضرورة استخدام وسائل وآليات التعقيم وطرق استخدامها بالنسبة للأفراد والأسطح الملامسة في الموقع مع تعقيم عربات التسوق وتوفير قفازات للمتسوقين وكيفية التعامل مع الأعراض المرضية عند ظهورها على أحد العاملين واتخاذ أشكال الوقاية وفحص العاملين حراريا مرتين يوميا.

وشدد المهندس فهد الجبير على ضرورة متابعة هذه الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تسخير كافة الامكانية في البلديات والإدارات المعنية ببذل اقصى الجهود من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.