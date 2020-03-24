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الأعداد السابقة للصحيفة

وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة إفراغ العقارات "إلكترونياً"

Time منذ ساعة
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وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة إفراغ العقارات "إلكترونياً"

الرياض (صدى):
وجه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونياً؛ وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة #العدل عن بعد التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.

وقالت الوزارة : إن الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، مؤكدة أن نقل ملكية العقار إلكترونيًا سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستتاح في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأيام القادمة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.

وأوضحت الوزارة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً له اشتراطات يجب توفرها كأن يكون البيع مباشراً "بين البائع والمشتري دون وكلاء"، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.

وسيتمكن المستفيدون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط. وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية وذلك ليتم استلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم يتم نقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.

وأبانت الوزارة أن إطلاق الخدمة يأتي تسهيلاً على المستفيدين ولخدمتهم والحرص على سلامتهم، مشيرة إلى أن بوابة الخدمات العدلية ناجز najiz.sa تقدم أكثر من 120 خدمة بإمكان المستفيدين الحصول عليها عن بعد.

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أحدث التعليقات

الملل
باجلس تحت حزامك واتنعم بدفها واستمتع بشعرها وافضل وقت هو وقت نومها تجيك اشكال واضاع شيقه
faeiz1122
ناس بقر ماتفهم غير بالعقوبات المفروض اللي يطلع تشدد عليه العقوبة لأن هذا مخالف لقرار من قرارات الدولة
العتيبية
لقد ذهبت في خرايطها ما اعرف ليش المضرطه في بعض البشر الحين تطاقع اربع اربع
نور
الصين غلطانه ممكن لكن أمريكا اكبر غلطان سواء انكرتوا او لا
مغرد
الي يقول البلا من الذنوب وقع على عهد الرسول وعلى عهد عمر بن الخطاب وبعض الصحابهما توا منه اتركونا من الا قا ويل الي مالها داعي كلمة من الذنوب وبا يجي اول الزمان واخر الزمان ووسط الزمان الزموا البيت بس واتبعوا اوامر وزارة الصحهوالي يسبون الشيخ يعني انتوا للجنه وغيركم لا ياناس اتقوا الله الدين على هواكم تدخلون الجنه والنار انتوا مسئولين عن خلق الله واقد احلف اغلبكم ما عنده الثانويه وينتقد وللجنه والنار لا حول ولا قوة الا بالله

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