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الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ 45 دقيقة
Views 1347
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 203.43 نقطة ليقفل عند مستوى 6193.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 185 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 8 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات اللجين، وباتك، وأليانز إس إف، واكسا التعاونية، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخبير ريت، ومهارة، والخليج للتدريب، وسويكورب، والمراعي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.81%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإعادة السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، ومهارة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 574.08 نقطة ليقفل عند مستوى 5803.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 ألف سهم تقاسمتها 868 صفقة.

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أحدث التعليقات

الملل
باجلس تحت حزامك واتنعم بدفها واستمتع بشعرها وافضل وقت هو وقت نومها تجيك اشكال واضاع شيقه
faeiz1122
ناس بقر ماتفهم غير بالعقوبات المفروض اللي يطلع تشدد عليه العقوبة لأن هذا مخالف لقرار من قرارات الدولة
العتيبية
لقد ذهبت في خرايطها ما اعرف ليش المضرطه في بعض البشر الحين تطاقع اربع اربع
نور
الصين غلطانه ممكن لكن أمريكا اكبر غلطان سواء انكرتوا او لا
مغرد
الي يقول البلا من الذنوب وقع على عهد الرسول وعلى عهد عمر بن الخطاب وبعض الصحابهما توا منه اتركونا من الا قا ويل الي مالها داعي كلمة من الذنوب وبا يجي اول الزمان واخر الزمان ووسط الزمان الزموا البيت بس واتبعوا اوامر وزارة الصحهوالي يسبون الشيخ يعني انتوا للجنه وغيركم لا ياناس اتقوا الله الدين على هواكم تدخلون الجنه والنار انتوا مسئولين عن خلق الله واقد احلف اغلبكم ما عنده الثانويه وينتقد وللجنه والنار لا حول ولا قوة الا بالله

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