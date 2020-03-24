بالفيديو.. افضل الهواتف في العالم سيطرح بسعر 450 دولار

وكالات (صدى):

كشفت تسريبات التقنية الحديثة لهاتف Redmi K30 Pro القادم من Xiaomi والمتوقع أن يكون أحد أفضل الأجهزة الذكية لهذا العام، ويمتاز الهاتف بأفضل معالجات وذاكرة وصول عشوائي Snapdragon 865 ومن المفترض أن يحصل الهاتف على معالج بحجم 12 غيغابايت.

وأوضحت التسريبات أن الهاتف سيطرح بسعر منافس لن يزيد عن 450 دولار، ويمتاز الهاتف بشاشة 6.67 بوصة وبدقة عرض" 2400/1080" بيكسل ومعدل تحديث 60 هيرتزا، والشاشة مزودة بماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها.