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الأعداد السابقة للصحيفة

باحث وبائيات لكاتب يزعم علاج الفيروس بالحبة السوداء: "روح إيطاليا واستحم بيها "

Time منذ ساعتين
Views 2240
باحث وبائيات لكاتب يزعم علاج الفيروس بالحبة السوداء: "روح إيطاليا واستحم بيها "

الرياض (صدى):
اشتعل الجدل بين مختص في علم الوبائيات والكاتب "هيثم طلعت " حول جدوى "الحبة السوداء " وعلاقتها بالفيروس المستجد .

فبينما نصح الكاتب بالحبة السوداء ، مؤكداً أن هناك أوراق علمية منشورة منذ سنوات عن فوائدها في مكافحة فيروسات كورونا ، هاجمه باحث الوبائيات بطريقة تهكمية .

وقال الكاتب : أتعجب من العلمانيين الذين كانوا يسخرون من أحاديث الحبة السوداء هؤلاء خطر على صحة مَن يُصدقهم وعلى دينه لا يعنيهم إلا الانتصار للنفاق العلماني .

ورد عليه باحث الوبائيات "همام عقيل " قائلاً : طبعاً عشان لا أضيع وقتي أشرحلك الفروقات بين الأوراق المنشورة ومحتوياتها، فباختصار هذه دراسة تركية ومانفعتهم حالياً .

وأضاف ساخراً : وأنصحك تضرب العلمانيين في مقتل وتروح تجلس في إيطاليا أسبوع انته وحبتك السوداء، وعندك الحرية تطحنها تأكلها تسفها تستحم بيها..براحتك ولا تنسى..وتتغرغر بيه !

ولم يتوصل العالم حتى الآن لعلاج لفيروس كورونا ، فيما تتسابق شركات الأدوية حول العالم لإنتاج مصل ضده ، وسط توجيهات بضرورة اتباع التعليمات الصحية .

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أحدث التعليقات

الملل
باجلس تحت حزامك واتنعم بدفها واستمتع بشعرها وافضل وقت هو وقت نومها تجيك اشكال واضاع شيقه
faeiz1122
ناس بقر ماتفهم غير بالعقوبات المفروض اللي يطلع تشدد عليه العقوبة لأن هذا مخالف لقرار من قرارات الدولة
العتيبية
لقد ذهبت في خرايطها ما اعرف ليش المضرطه في بعض البشر الحين تطاقع اربع اربع
نور
الصين غلطانه ممكن لكن أمريكا اكبر غلطان سواء انكرتوا او لا
مغرد
الي يقول البلا من الذنوب وقع على عهد الرسول وعلى عهد عمر بن الخطاب وبعض الصحابهما توا منه اتركونا من الا قا ويل الي مالها داعي كلمة من الذنوب وبا يجي اول الزمان واخر الزمان ووسط الزمان الزموا البيت بس واتبعوا اوامر وزارة الصحهوالي يسبون الشيخ يعني انتوا للجنه وغيركم لا ياناس اتقوا الله الدين على هواكم تدخلون الجنه والنار انتوا مسئولين عن خلق الله واقد احلف اغلبكم ما عنده الثانويه وينتقد وللجنه والنار لا حول ولا قوة الا بالله

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