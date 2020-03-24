باحث وبائيات لكاتب يزعم علاج الفيروس بالحبة السوداء: "روح إيطاليا واستحم بيها "

فبينما نصح الكاتب بالحبة السوداء ، مؤكداً أن هناك أوراق علمية منشورة منذ سنوات عن فوائدها في مكافحة فيروسات كورونا ، هاجمه باحث الوبائيات بطريقة تهكمية .
وقال الكاتب : أتعجب من العلمانيين الذين كانوا يسخرون من أحاديث الحبة السوداء هؤلاء خطر على صحة مَن يُصدقهم وعلى دينه لا يعنيهم إلا الانتصار للنفاق العلماني .
ورد عليه باحث الوبائيات "همام عقيل " قائلاً : طبعاً عشان لا أضيع وقتي أشرحلك الفروقات بين الأوراق المنشورة ومحتوياتها، فباختصار هذه دراسة تركية ومانفعتهم حالياً .
وأضاف ساخراً : وأنصحك تضرب العلمانيين في مقتل وتروح تجلس في إيطاليا أسبوع انته وحبتك السوداء، وعندك الحرية تطحنها تأكلها تسفها تستحم بيها..براحتك ولا تنسى..وتتغرغر بيه !
ولم يتوصل العالم حتى الآن لعلاج لفيروس كورونا ، فيما تتسابق شركات الأدوية حول العالم لإنتاج مصل ضده ، وسط توجيهات بضرورة اتباع التعليمات الصحية .