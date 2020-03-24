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سبب عدم تجاوز مكافآت المبلغين عن الفساد لـ50 ألف ريال (فيديو)

Time منذ 6 دقائق
Views 1174
سبب عدم تجاوز مكافآت المبلغين عن الفساد لـ50 ألف ريال (فيديو)

الرياض (صدى):
كشف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، عن سبب وراء عدم تجاوز مكافآت الهيئة للمبلغين عن الفساد مبلغ 50 ألف ريال، حيث أكد إن نظام الهيئة ينص على أن المكافأة تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف ريال.

وأوضح مازن الكهموس، خلال لقائه مع برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" أنه في حال كان المُبَلغ يرى أنه يستحق مبلغاً أكثر من ذلك فلابد أن يصدر حكم من المحكمة بذلك، لأن الهيئة لا تستطيع أن تدفع أكثر من المبلغ المحدد.

وقال " الكهموس " أن بعض المبلغين يرفضون الإعلان عن أسمائهم؛ خوفاً على أنفسهم ومعهم الحق في ذلك، وبالتالي فالمحكمة لا تستطيع أن تعطيهم المبلغ الكبير الذي يستحقونه نظير إبلاغهم عن الفساد.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه لا بد من إثبات أن هناك مشاهير يتقاضون مبالغ بالفعل من بعض الوزارات والهيئات الحكومية، فهذا الأمر لا بد أن يخضع للحوكمة، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه ليس خطأً أن تستعين الوزارات بهؤلاء المشاهير لإبراز خدمة معينة والترويج لها.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
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عطيه عامر حسين
احبك ي حمار
عطيه عامر حسين
احبك ي حمار
مطر الاسود
السؤال الذي يسدح نفسه بقوة كيف يسمح لكل من هب ودب الخوض في موضوع كهذا والتحقيقات لا زالت جارية ولماذا لا يتم وقفهم عند حدهم سواء الصحافة او اولئك المتنطعين في مواقع التواصل
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياقلبي 😭😭😭😭

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