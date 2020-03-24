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قصة إنشاء وزارة الصحة بالمملكة بسبب انتشار وباء خطير

Time منذ 26 دقيقة
Views 1557
قصة إنشاء وزارة الصحة بالمملكة بسبب انتشار وباء خطير

الرياض (صدى):
كشف طبيب أمريكي يسمى بول أرميردينغ، عن قصة إنشاء وزارة الصحة في المملكة قبل 102 عام، عقب انتشار وباء خطير هدد حياة الكثيرين حول العالم، وهو وباء الإنفلونزا الإسبانية التي كانت وباءً عالمياً في ذلك الوقت.

وأوضح الطبيب بول أرميردينغ في كتابه "أطباء من أجل المملكة"، إن جائحة الإنفلونزا الإسبانية ظهرت في الجزيرة العربية في شهر مارس عام 1918 بعهد الملك عبدالعزيز، وتم جلب أطباء لمعالجة المرضى؛ لافتًا إلى أن الملك عبدالعزيز خصص للأطباء داراً لهم ومقراً للمستشفى.

وقال "أرميردينغ" أنه بعد انتهاء الجائحة بسبع سنوات أنشئت مصلحة الصحة العامة في السعودية، وكان مقرها مكة قبل أن تفتح فروعاً لها في جدة والمدينة والرياض والأحساء وعسير، وتحولت بعد ذلك لوزارة الصحة قبل وفاة الملك بثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الوباء استمر في السعودية لمدة 3 أشهر وتفرق الناس بسببه وهربوا ليعيشوا في الجبال، ودعا الملك عبدالعزيز الأطباء للقدوم إلى البلاد لمعالجة الشعب، وكان يريد أن تتم معالجتهم دون أي تكلفة مالية عليهم، وقاموا بمعالجة آلاف المرضى وأجروا العديد من العمليات، بحسب موقع "العربية. نت".

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أحدث التعليقات

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عطيه عامر حسين
احبك ي حمار
عطيه عامر حسين
احبك ي حمار
مطر الاسود
السؤال الذي يسدح نفسه بقوة كيف يسمح لكل من هب ودب الخوض في موضوع كهذا والتحقيقات لا زالت جارية ولماذا لا يتم وقفهم عند حدهم سواء الصحافة او اولئك المتنطعين في مواقع التواصل
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
ياقلبي 😭😭😭😭

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