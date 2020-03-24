"السديس" يوافق على إجراء الاختبارات الإلكترونية قبل رمضان

الرياض (صدى):

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على مقترح وكالة الشؤون العلمية بالرئاسة بإقامة الإختبارات الإلكترونية وإظهار نتائج الفصل الدراسي الحالي قبل شهر رمضان المبارك .

ويشمل المقترح إقامة الاختبارات النهائية وإظهار النتائج النهائية لكلٍّ من معهديّ الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي إضافة إلى كليتيّ المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وجاء هذا المقترح من قبل وكالة الشؤون العلمية والفكرية الذي ينص على إعلان النتائج قبل شهر رمضان المبارك، بعد دراسة شاملة للخروج بما يراعي مصلحة الطلاب وتحصيلهم العلمي، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة .

ويأتي هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بكافة وكالاتها وإداراتها لمراعاة الظرف العام، والحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد - 19 ).

وفي سياق آخر، وجّه " السديس "، وكالات الرئاسة والإدارة العامة للموارد البشرية بتقليص أعداد الموظفين والعاملين بالحرمين الشريفين للحد الأدنى، وذلك تتفيذاً للأمر الملكي الكريم والذي يقضي بفرض حظر التجول مساءً، وحرصاً على الموظفين ومن في حكمهم من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتطبيقاً لكافة الإجراءات الاحترازية.