تطورات مثيرة في قضية الطفلة المختطفة ابتهال المطيري

الرياض (صدى):

شهدت قضية الطفلة ابتهال المطيري، والتى تم اختطافها وهي بعمر 3 سنوات في 2006 في منطقة المجمعة، تفاصيل جديدة، كشفت عن أحداث عقبت عملية الخطف وأماكن تواجدت فيها.

وذكر حساب ”الصقور“ بموقع تويتر المتابع لقضية خاطفة الأطفال ”مريم“، أن سيدة تدعي سلطانة هى من خطفت الطفلة وكانت على علاقة بالخاطفة مريم، مضيفا أن الطفلة ظهرت كابنة جديدة للخاطفة والتي كشف عنها الجيران بأنهم رأوها في حفل زفاف محمد ابن مريم.

كما نقل الحساب ما ذكرته الصحفية سحر أبوشاهين بهذا الشأن، والتى أكدت أن هناك شخص عمل كحارس في مزرعة بغرب محافظة الزلفي، ويشتبه في تطوره مع أمراة كانت تسكن بالقرب منه بقضية خطف الطفلة.

وأكدت سحر أنه تم التوصل لمكان الطفلة، مشيرة إلى نتائج تحليل الـ DNA للطفلة التى كانت تعيش مع السيدة ومطابقته لفحص أسرة الطفلة ابتهال سيكون الحكم النهائي لهذا الأمر.