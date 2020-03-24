بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم التعامل بالتأجير المنتهي بالتمليك

الرياض (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم التعامل بالتأجير المنتهي بالتمليك.

وقال الشيخ سعد الخثلان، عبر برنامج "منارات الهدى" على قناة الرسالة، أن التأجير المنتهي بالتمليك له صور جائزة وصور وممنوعة، لافتًا إلى أن الممنوعة تتمثل في أن يتوارد عقد البيع والتأجير على محل واحد وعين في وقت واحد.

وأضاف " الخثلان " أن الصورة الجائزة هي أن يكون تأجيرًا حقيقيًا يتوفر فيه عقد الإيجار مع وعد بالتمليك بإحدى صور التمليك إما بطريق الهبة أو بطريق البيع بسعر حقيقي وما يسمى بالدفعة الأخيرة أو البيع بسعر رمزي.

وعلى جانب آخر، أجاب الشيخ سعد الخثلان، على سائلة تريد أن تعطي زكاتها لأختها التي تعاني من تقصير زوجها معها في النفقة؛ حيث أكد أنه تجوز لها الزكاة إذا كانت فقيرة أو مسكينة حتى وإن كان زوجها غنيًا.