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الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالرحمن بن مساعد يتساءل عن سبب ارتفاع حالات الشفاء لـ 90% في الصين

Time منذ 54 دقيقة
Views 2119
عبدالرحمن بن مساعد يتساءل عن سبب ارتفاع حالات الشفاء لـ 90% في الصين

الرياض (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن الأرقام المعلنة لعدد المتعافين من فيروس كورونا في الصين.

وذكر أن عدد الحالات المصابة والمعلنة في الصين بلغ 81 ألف، تعافى منها 73 ألف، أي بنسبة 90٪ تقريبًا من مجمل الحالات.

وأضاف أن هذه الأرقام تدعو للتفاؤل، موجها عدة تساؤلات للمختصين عن العلاج الذى استخدمته الصين لمساعدة هؤلاء المرضى على الشفاء.

وتابع، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: " ماهو العلاج الذي استخدمته الصين وهل العلاجات المتاحة في العالم لمواجهة الفيروس واحدة وهل هي نفس علاج الصين؟ " .

من جانبهم، أجاب عدد من متابعي الأمير على هذه الأسئلة، حيث أكد بعضهم أن سبب ارتفاع نسب الشفاء في الصين راجع إلى تعاون الشعب مع الحكومة من خلال التزامها بالعزل وعدم الاختلاط.

في حين ذكر آخرون أن الصين وصلت لهذا الرقم لأنها استخدمت دواء الملاريا، بينما ذكر آخرون أن المرضي تعافوا من أنفسهم دون علاج.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرفع عن المسلمين هذه الغمه ...
سعد بُلع
المطلوب فتح ملفات مستشفى الحرس بخشم العان أستغلال النفوذ لمسئول المستشفى لشقيقه الضابط في نفس المستشفى وهناك ملفات ماليه التحقق منها وخاصة المشاريع ..
كان زمان
العالم أنهبلت ...
كان زمان
الله يشفي المسلمين ...
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله المستعان

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