عبدالرحمن بن مساعد يتساءل عن سبب ارتفاع حالات الشفاء لـ 90% في الصين

الرياض (صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن الأرقام المعلنة لعدد المتعافين من فيروس كورونا في الصين.

وذكر أن عدد الحالات المصابة والمعلنة في الصين بلغ 81 ألف، تعافى منها 73 ألف، أي بنسبة 90٪ تقريبًا من مجمل الحالات.

وأضاف أن هذه الأرقام تدعو للتفاؤل، موجها عدة تساؤلات للمختصين عن العلاج الذى استخدمته الصين لمساعدة هؤلاء المرضى على الشفاء.

وتابع، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: " ماهو العلاج الذي استخدمته الصين وهل العلاجات المتاحة في العالم لمواجهة الفيروس واحدة وهل هي نفس علاج الصين؟ " .

من جانبهم، أجاب عدد من متابعي الأمير على هذه الأسئلة، حيث أكد بعضهم أن سبب ارتفاع نسب الشفاء في الصين راجع إلى تعاون الشعب مع الحكومة من خلال التزامها بالعزل وعدم الاختلاط.

في حين ذكر آخرون أن الصين وصلت لهذا الرقم لأنها استخدمت دواء الملاريا، بينما ذكر آخرون أن المرضي تعافوا من أنفسهم دون علاج.