وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
SUPERVISOR, DOCUMENT CENTRE
HVAC MECHANIC ASSISTANT
Head, Quality and Risk Management
SENIOR ELECTRICIAN
SENIOR MEDICAL TECHNOLOGIST
STAFF NURSE I
SENIOR ACCOUNTING ANALYST
Manager, Housekeeping /Pest Control
Supervisor, Payroll and Employee Benefits
Senior Budget Analyst
MANAGER, DISTRIBUTION
SUPERVISOR, RECEIVING
SUPERVISOR, CARGO
MANPOWER ANALYST
PERSONNEL ANALYST
ودعا المستشفى، المهتمين بالوظائف الإطلاع على الشروط والتفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي من هنــــــــا .