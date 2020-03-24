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وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

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وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في كل من الرياض والمدينة المنورة وجدة.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

SUPERVISOR, DOCUMENT CENTRE

HVAC MECHANIC ASSISTANT

Head, Quality and Risk Management

SENIOR ELECTRICIAN

SENIOR MEDICAL TECHNOLOGIST

STAFF NURSE I

SENIOR ACCOUNTING ANALYST

Manager, Housekeeping /Pest Control

Supervisor, Payroll and Employee Benefits

Senior Budget Analyst

MANAGER, DISTRIBUTION

SUPERVISOR, RECEIVING

SUPERVISOR, CARGO

MANPOWER ANALYST

PERSONNEL ANALYST

ودعا المستشفى، المهتمين بالوظائف الإطلاع على الشروط والتفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرفع عن المسلمين هذه الغمه ...
سعد بُلع
المطلوب فتح ملفات مستشفى الحرس بخشم العان أستغلال النفوذ لمسئول المستشفى لشقيقه الضابط في نفس المستشفى وهناك ملفات ماليه التحقق منها وخاصة المشاريع ..
كان زمان
العالم أنهبلت ...
كان زمان
الله يشفي المسلمين ...
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله المستعان

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