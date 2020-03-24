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"التجارة" تقف على استمرارية أعمال المنشآت المستثناة في تقديم خدماتها للمستهلكين

Time منذ ساعة
Views 1401
"التجارة" تقف على استمرارية أعمال المنشآت المستثناة في تقديم خدماتها للمستهلكين

الرياض (صدى):
وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، التي شملت البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكة، و محال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك, والمخابز, ومحطات الوقود، لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وأكدت الوزارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع التموينية والضرورية.

وبامكان المستهلكين استخدام التطبيقات الإلكترونية للتوصيل خلال فترة منع التجول، وطلب كل ما يحتاجونه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات.

وحثت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول ايضا، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.

وأكدت " التجارة " أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : هنا أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة .

 

 

 

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أحدث التعليقات

كان زمان
الله يرفع عن المسلمين هذه الغمه ...
سعد بُلع
المطلوب فتح ملفات مستشفى الحرس بخشم العان أستغلال النفوذ لمسئول المستشفى لشقيقه الضابط في نفس المستشفى وهناك ملفات ماليه التحقق منها وخاصة المشاريع ..
كان زمان
العالم أنهبلت ...
كان زمان
الله يشفي المسلمين ...
يارب اسئلك الشفاء العاجل
الله المستعان

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