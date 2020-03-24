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القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية اليونانية بذكرى استقلال بلادها

Time منذ 21 دقيقة
Views 1201
القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية اليونانية بذكرى استقلال بلادها

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

نوف سعيدان مسعود ال سنان
سلام عليكم اقدم طلب شكوى على بنكً الاهلي قام بتجميد حسابي من مووسسه النقد كانت عندي مشكله في حساب بس لما اتصل على مووسسه يقولون مافي أي إشكاليه الحساب عده مرات اتصل يقولون نفس الكلام ازور الفرع لاحياتي لماتنادي ابي تعويض اقدم شكوى على بنكً الاهلي فرع نجران بشارع الجوافه شارع الأمير مشعل اتمنى تخلصون موضوعي اقدم على مووسسه النقد رقم جوال ٠٥٥٠٢٨٣٠١٨
البرفسور حنس
عنتر شايل سيفه ... خايف من فصعة الفاروس... 😂😂😅😅
نوف سعيدان مسعود ال سنان
سلام عليكم اسمي نوف سعيدان مسعود ال سنان اقدم شكوى على بنكً الاهلي بتجميد حسابي من مووسسه النقد من ثم قمت بالاتصال على مووسسه النقد يقولون لايوجد أي إشكاليه ان الحساب مجمد ثم قمت بازياره الفرع عده مرات يقولون حسابكً مجمد من مووسسه النقد ابي تعويض ارفع شكوىُ على بنكً الاهلي فرع نجران بحي الجوافه شارع الأمير مشعل كلمت الهاتف مصرفي عده مرات مايعطوني نتيجه زينه يقولون الحساب نشط يبي تحديث أرجو زياره الفرع ولاكان دون فايده اناتعبت رقم الجوال ٠٥٥٠٢٨٣٠١٨
عاشق المدينة النبوية
الله يعز الدولة
عاشق المدينة النبوية
الله يعز الدولة

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