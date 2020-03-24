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" المرواني " يكشف كيف أسهمت التضحية والذكاء في نجاة والده من جائحة الجدري

Time منذ ساعة
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" المرواني " يكشف كيف أسهمت التضحية والذكاء في نجاة والده من جائحة الجدري

علي القحطاني (صدى):
روى مشهور السناب شات " سلطان المرواني " المتخصص في التاريخ، قصة تتشابه أحداثها مع الوضع الحالي بعد انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتعود قصة المرواني، إلى القرن الهجري الماضي، حيث انتشر وباء الجدري، في الجزيرة العربية.

وكان يوجد بلدة شمال مدينة أملج، قائدها لديه زوجتان وعدة ابناء، قرر الذهاب لمكة للحج، وما إن غادر البلدة، بدأت المأساة حيث انتشر وباء الجدري.

ويقول المرواني، أنه ما إن سمعت إحدى الزوجتين بانتشار الوباء، حتى قررت أخذ أبناءها والذهاب إلى المدينة، وفرضت على نفسها وأبناءها الحجر الصحي، بعدما قضى الجدري على غالبية السكان.

وتابع: " عاد الرجل من الحج، وجد 3 من أبناءه من زوجته الأخرى ماتوا، فأخذ زوجته في رحلة بحث عن باقي افراد الأسرة وفي رحلتهم سقط طفله المتبقي سقط من أعلى جبل وأصيب بغيبوبة " .

وأضاف: " في البلدة التي سقط فيها الطفل أجبروا الرجل على ترك طفله وتركوا معه ناقتين وغادروا المدينة للبحث عن باقي أفراد الأسرة، وتمكن منهم المرض وبقي الطفل عند الطبيب الشعبي " .

واستكمل: " بعد فترة سمعت الزوجة الأولى أن ابن زوجها موجود في المكان الذي تركه والده فيه، وذهبت إليه وأخذته وربته مع أشقاءه " .

وأكد المرواني أن السيدة انجاها الله لأنها تصرفت التصرف السليم، وحجرت نفسها، كاشفًا أن بطل القصة هو والده -الذي سقط وأصيب بالغيبوبة- ومن ماتا هما جده وجدته.

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أحدث التعليقات

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عاشق المدينة النبوية
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عاشق المدينة النبوية
الله يعز الدولة

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