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الأعداد السابقة للصحيفة

الشيخ زياد بن منصور القرشي: إجراءت المملكة الاحترازية موافقة للمقاصد الشرعية

Time منذ 9 دقائق
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الشيخ زياد بن منصور القرشي: إجراءت المملكة الاحترازية موافقة للمقاصد الشرعية

عادل الحربي (صدى):
أشاد الباحث الشرعي المتخصص في الضرر الطبي وأحكامه الفقهية والطبية الشيخ زياد بن منصور القرشي، بنجاح وتميز الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة حماية للأمن الصحي للمجتمع.

وأكد القرشي، أن الإجراءات موافقة للمقاصد الشرعية والضرورات الخمس والذي يأتي في مقدمتها حفظ النفس، والهدف الأساسي منها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من هذه الجائحة الفتاكة (كورونا) والحد من انتشار هذا الوباء المهلك.

وشدد على أن هذا يفرض على جميع أفراد المجتمع تحمل المسؤولية والالتزام بهذه الاجراءات والاحترازات التي أمرت بها هذه الدولة المباركة التي بذلت الغالي والنفيس وسخرت جميع الإمكانات المادية والبشرية، وجعلت في مقدمة أولوياتها حماية أرواحهم والمحافظة على حياتهم، وعلى وجه الخصوص حظر التجوال.

وطلب من جميع أفراد المجتمع التعاون مع الحكومة الرشيدة بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج منها مشيرا إلى أنه واجب شرعي ووطني للخروج من هذه الأزمة والقضاء على هذا الوباء.

وقال: " يجب على المواطنين والمقيمين السمع والطاعة لولي الأمر والالتزام بهذه الاجراءات الشرعية والطبية التي تصب في حماية المجتمع من الأضرار الطبية وانتشار الأمراض المعدية والمهلكة وتجنب الاجتماعات والمناسبات والأماكن المكتضة بالناس " .

وأوصى الجميع بالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والإكثار من قراءة القرآن الكريم والدعاء والإستغفار وبر الوالدين والصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، مضيفا: " بإذن الله- ما يسركم سيزول هذا الوباء عما قريب وستزداد الخيرات والنعم والأرزاق ".

وشكر في ختام كلمته خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ورجال أمننا البواسل ووزارة الصحة وجميع الوزارات والقطاعات على الجهود العظيمة والجبارة المقدمة لراحة المواطن والمقيم على حد سواء.

ودعى الله تعالى أن يحفظ لبلاد الحرمين الشريفين دينها وأمنها واستقرارها وولاة أمرها وأن يصرف عنها هذا الوباء وعن جميع بلاد المسلمين.

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ......................
ابوعبدالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ......................
محمد زهير عبد العزيز
متى يتم قبول الطلاب الوافدين في هذه السنة؟
الأحساء
يستاهلون أهلنا وأخواننا في السودان الحبيب حفظ الله السودان حكومة وشعبآ من كل داء ووباء ومن كل مكروة وأدام الله حكومة المملكة العربيه السعوديه وجعلها الله ذخرآ وعونآ لعزة الإسلام والمسلمين اللهم أمين 🌴
ابو عبدالقادر
دي نسبة الوفيات الطبيعي في الصين خلال العام 7.3 من كل 1000 فرد يعني لما تحسبها مع تعداد الصين تجدها تقارب ال 13.140مليون الفرق أنها حدثت خلال فترة قصيرة وهي فترة ثلاثة أشهر هي أشهر الشتاء ويكون معدل الوفيات فيها طبيعيا اكثر من باقي العام أضف إليها اللذين ماتوا بسبب المرض يعني العدد ممكن يكون صحيح . ولكن ليست كل الوفيات بسبب كورونا. عافانا الله وإياكم جميعا

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